Belgijsko prvenstvo poslednjih godina postalo je jedno od najplodnijih mesta za razvoj mladih fudbalera koji ubrzo privlače pažnju najvećih evropskih klubova. Iz lige koja je često služila kao odskočna daska za talente sada redovno izlaze momci čije tržišne vrednosti dostižu desetine miliona evra.

Najnovije ažuriranje Transfermarkta ponovo je potvrdilo taj trend, a među imenima koja su najviše profitirala posebno se izdvaja Aleksandar Stanković. Mladi vezista Klub Briža je značajno povećao tržišnu vrednost.

Aleksandar Stanković Briž

Srpski reprezentativac je doživeo ogroman skok vrednosti, sa 15 na 25 miliona evra, što predstavlja povećanje od čak 66,7 odsto. Taj rast ga je lansirao među najskuplje fudbalere lige, pa se sada nalazi na trećem mestu liste najvrednijih igrača u Belgiji. Za momka koji je prošlog leta stigao iz Intera za 9,5 miliona evra, to je ogroman napredak u veoma kratkom vremenskom periodu.

Zanimljivo, Aleksandar je sada šesti najvredniji srpski fudbaler. Ispred njega su Mile Svilar i Dušan Vlahović sa cenom od 35 miliona evra, zatim Nikola Milenković sa 30.000.000, odnosno Strahinja Pavlović i Đorđe Petrović sa 28.000.000.

