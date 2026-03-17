Slušaj vest

Nekada maneken pred kamerama, danas strateg pored aut-linije - životna priča Marka Jakšića ima zanimljiv zaokret koji malo ko zna.

Novi trener Čukaričkog, koji je danas potpisao ugovor sa klubom sa Banovog brda, bio je 2018. godine glavni akter spota pevačice Milice Pavlović za pesmu "Da me voliš", koji je u tom periodu privukao veliku pažnju javnosti. U vreme kada je sniman spot, Jakšić se bavio i manekenstvom, a njegovo pojavljivanje u jednom od najgledanijih domaćih muzičkih projekata te godine ostalo je zabeleženo kao neobičan detalj u njegovoj biografiji.

1/8 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić, Nemanja Nikolić

Iako je tada bio daleko od elitnih fudbalskih klupa, Jakšić nikada nije prekidao vezu sa sportom. Put ga je, nekoliko godina kasnije, odveo tamo gde se danas najbolje snalazi – na teren i u trenerski posao. Od reflektora i kamera, do trenerski tabli i iscrpnih treninga, njegov profesionalni put pokazuje koliko život ume da napravi neočekivane krivine.

1/5 Vidi galeriju Marko Jakšić Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Danas je Marko Jakšić potpuno posvećen fudbalu i to mu je donelo ugovor života sa Čukaričkim, dok je epizoda iz sveta muzike i manekenstva ostala zanimljiva anegdota koja dodatno oslikava raznovrsnost njegove karijere - i potvrđuje da put do sportskog uspeha ponekad vodi i preko crvenog tepiha.

Jakšić, izvesno, čeka velika karijera i s razlogom nosi zvanje najtalentovanijeg srpskog trenera.

Pogledajte spot Milice Pavlović u kojem Marko Jakšić ima glavnu reč:

Otvorio dušu na promociji u Čuki

Na predstavljanju u Čukaričkom, Marko Jakšić je govorio o brojnim zanimljivim temama.

„Srećan sam što sam došao u Čukarički. Od prvog dana mi je jasno gde sam došao, vratio sam se kući. Prošlost ostavljam iza sebe, napravio sam korak napred u karijeri. Moj stručni štab i ja daćemo 200 odsto da budemo bolji. Smatram da ovaj klub zaslužuje mesto među četiri najbolja u Srbiji i boriću se za to“, rekao je Jakšić.

Čukarički teži plasmanu u vrhu srpskog fudbala, ali je Jakšić bio realan i taj plan je odložio za sledeću godinu.

„Ove sezone će to biti teško, ali uprava mi je ukazala veliko poštovanje i želju da me dovede. Zato imam obavezu da im to vratim na terenu. Krećemo da radimo jako i nadam se da će sve doći na svoje.“

Novi trener Čukaričkog podsetio je i na period u Surdulici, gde je napravio značajan rezultat.

„Da nije bilo dobrih rezultata sa Surduličanima, verovatno me ne bi ni kontaktirali iz Čukaričkog. Radnik sam vodio od šeste pozicije u Prvoj ligi do Superlige, a sada je klub šesti u Superligi. Malo ko je verovao da je to moguće. Ipak, verovao sam tada u sebe, kao i sada. Da ne verujem, ne bih ni dolazio ovde.“

Iako je relativno novo ime na velikoj sceni, Jakšić ističe da stalno radi na svom razvoju.Pre nego što je došao u Čukarički, direktor Vladimir Matijašević je njega i Radomira Kokovića apostrofirao kao dvojicu najboljih mladih trenera.

Foto: Fk Čukarički

„Imponuje mi što je trud koji sam uložio prepoznat. Nisam mađioničar, niti Jirgen Klop, ali se trudim da svakodnevno učim i napredujem. Vreme će pokazati dokle mogu da doguram.“

Kada je reč o njegovoj fudbalskoj filozofiji, poruka je jasna – ofanzivan i moderan fudbal.

„Želim da moje ekipe igraju na gol više. U Radniku smo promenili DNK ekipe koja je ranije bila ultradefanzivna. Moderan fudbal podrazumeva više igrača u završnici, kompaktnost i agresiju. To me je i dovelo dovde.“

Posebno je naglasio i odnos prema mladim igračima, što je i jedna od tradicija Čukaričkog.

„Nemam problem da u tim stavim omladinca ako zaslužuje šansu. Teren je jedino merilo. Trener koji neće da stavi dobrog mladog igrača, bukvalno puca sam sebi u nogu. Ako treba, izaći ćemo i sa pet ili šest bonus igrača.

Jakšiću će u radu pomagati Dejan Đuričić, Miloš Lukić, Milan Smiljanić, Oliver Kovačević, Hristo Hristijan, Marko Blažić i Draško Obradović.

Prvi izazov Jakšića na klupi „brđana“ biće duel protiv Železničara.

„Poznajem svoju ekipu i znam kako želimo da izađemo na teren. Sa druge strane moram da pohvalim Železničar i njihovog trenera Radomira Kokovića. Napravili su odličan rezultat. Protiv svakog protivnika idemo na pobedu. Liga je ove godine veoma izjednačena i to je dobro za naš fudbal.“

1/6 Vidi galeriju Promocija Marka Jakšića u Čukaričkom Foto: Fk Čukarički

Jakšić smatra da trenutni bodovni saldo ne oslikava u potpunosti igre koje je ekipa prikazivala na terenu.

„Pratio sam Čukarički i mislim da su u mnogim utakmicama sitni detalji pravili razliku. Bilo je mečeva u kojima je ekipa igrala dobro, ali rezultat to nije ispratio. Fudbal je često igra nijansi, nekad jedan trenutak odluči da li ćete uzeti tri boda ili ostati praznih ruku.

Osvrnuo se Jakišić i na očekivanja od tima.

„Verujem da će igračima prijati način na koji ćemo raditi. Intenzitet treninga će se podići, a takav ritam možda će više odgovarati mlađim igračima, ali sam siguran da svi mogu da odgovore zahtevima. Nadam se i da će nas malo više poslužiti sreća, jer bez nje je teško napraviti ozbiljan rezultat. Ako uspemo da spojimo dobar rad, energiju i malo sportske fortune, verujem da možemo da se dokopamo plej-ofa“, zaključio je Marko Jakšić.

Na Banovom brdu se nadaju da će upravo Jakšić biti vetar koji će ponovo pokrenuti brod koji je ovog proleća zapao u tišinu. A ako se njegove reči pretvore u dela, Čukarički bi uskoro ponovo mogao da plovi ka evropskim vodama.

Čelnici Čukaričkog mu veruju

Da bi Čukarički mogao da se vrati dobrim rezultatima rekao je i tehnički direktor kluba sa Banovog brda, Goran Grkinić.

„Sa zadovoljstvom predstavljam novog šefa stručnog štaba Marka Jakšića. Ne bih mnogo dužio, napravio je sjajne rezultate i pre svega modernu igru koja nama odgovara. Celu sezonu je njegov bivši klub igrao fenomenalno, njegova je zasluga najveća i mi smo to ispratili. Odlučili smo se da napravimo taj korak“, počeo je Grkinić.

Svestan da su promene usred sezone specifične, Grkinić je poručio da Jakšić neće imati pritisak „rezultata preko noći“.

„Znamo da Marko nije mađioničar i da ne može odmah, za nedelju ili dve, da nametne sve svoje zahteve. Zato smo se i dogovorili da potpišemo ugovor na dve i po godine. Imaće strpljenje i svu moguću podršku svih nas u klubu. Najviše očekujem od letnjih priprema, a ovih mesec-dva dana da „izguramo“ kako treba.“

Direktor „Brđana“ se osvrnuo i na ranije izjave sportskog direktora Vladimira Matijaševića, koji je Jakšića apostrofirao kao jednog od najtalentovanijih trenera u zemlji.

„Sportski direktor je pre par meseci napomenuo Marka Jakšića i Kokovića. Njih dvojica su, po mom mišljenju, ako ne računamo večite rivale, najbolji treneri trenutno u Superligi. Marko je mlad i ambiciozan, i to nas je najviše privuklo da napravimo kontakt čim se otvorila mogućnost. Čukarički se trenutno bori za ulazak u plej-of, a raspored do kraja regularnog dela sezone nije nimalo lak.“

Foto: Fk Čukarički

Grkinić veruje u ekipu, ali naglašava da plasman među osam najboljih nije jedino merilo uspeha u ovom trenutku.

„Kako zaslužimo, tako će i biti. Biće kako Gospod zapovedi, ali zavisi dosta i od nas. Ako mi ne budemo pravi, tu mislim na ceo klub, ne samo na tim – ne možemo se nadati ničemu. Prioritet jeste ulazak u plej-of, ali ako se to i ne desi, nije smak sveta jer sa Markom imamo ozbiljne, dugoročne planove. Imali smo neke rezultate koji nisu mogli su da odu na jednu ili na drugu stranu, ali ja sam ubeđen i u dogovor u normalni razgovor sa direktorom Matijaševićem mi imamo tim među četiri ekipe. To je moje neko mišljenje od starta negde sezone i mišljenje negde celokupne fudbalske javnosti. Što nije došlo do toga ima sigurno i dosta u tome da nismo imali sreće, ali i dosta i do nas. Mislim, pričamo onako najiskrenije, kad kažem nas celog kluba i tako da sa te strane negde sreću treba i zaslužiti. Očigledno nije bila tako do nekog određenog trenutka, na nama je sada da da pokažemo svi u klubu da zašto mislimo da zaslužujemo među osam da budemo, to je sigurno. E sad da li ćemo biti među osam, pokazaće vreme.“

BONUS VIDEO: