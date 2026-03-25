Iz kluba navode da su direktno oštećeni u borbi za opstanak, ističući podatak da je protiv njih u dosadašnjih 28 kola dosuđeno čak 13 jedanaesteraca.

Subotičani u svom obraćanju naglašavaju da su sporni kazneni udarci na utakmicama protiv IMT-a i Radnika svirani u prelomnim trenucima mečeva, uz napomenu da VAR tehnologija nijednom nije intervenisala kako bi se te odluke preispitale.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Spartak Subotica se ovim putem obraća javnosti, te po drugi put u tekućoj sezoni izražava nezadovoljstvo kvalitetom suđenja u dosadašnjem delu sezone.

Naime, krajem novembra 2025. godine, izašli smo u javnost sa nizom utakmica koje su prethodile saopštenju, te smo pokušali da ukažemo na propuste koji su doveli do gubitka velikog broja bodova našeg kluba.

Nakon prethodnog saopštenja u kome smo ukazali na veliki broj sudijskih odluka donetih na našu štetu, a naročito da smo upravo mi klub koji je najviše oštećen i jedini klub protiv koga je suđeno 7 kaznenih udaraca do tada, sačekali smo sa donošenjem bilo kakvih zaključaka i pustili da prođe izvestan vremenski period kako bismo ustanovili da li je došlo do promene u sudijskom tretmanu prema Fudbalskom klubu Spartak iz Subotice.

Nažalost, umesto da se broj spornih odluka koje su donete na štetu našeg kluba smanji, moramo da istaknemo da se od dana prethodnog saopštenja možda i povećao.

Parametar koji najbolje ukazuje na prethodno navedeno jesu kazneni udarci dosuđeni na našu štetu, kojih je do dana prethodnog saopštenja bilo 7 (zaključno sa 16. kolom Superlige), a na današnji dan ih ima 13, uključujući i poslednju utakmicu sa Radnikom iz Surdulice (28. kolo Superlige Srbije).

Trinaest kaznenih udaraca protiv jednog fudbalskog kluba, u 28 kola Superlige Srbije….što je mnogo, mnogo je!

Naročito, upadaju u oči kazneni udarci dosuđeni za direktne konkurente u borbi za opstanak i to protiv IMT Novi Beograd i Radnika iz Surdulice, obe odigrane na domaćem terenu. Zaista je neverovatno da su oba prethodno navedena “penala” dosuđena oko 75 minuta igre pri aktivnim rezultatima, odnosno kada su se utakmice laički rečeno “lomile”, te ističemo da VAR nijednom prilikom nije pozvao glavne arbitre radi eventualnog revidiranja svojih odluka, iako po zvaničnom stavu sudijske komisije nijedna od navedenih situacija ne iziskuje najstrožu kaznu. Osnovano se pitamo koje su sankcije za arbitre koji načine ovakve propuste?

Ovakvim postupanjem arbitara (odnosno nepostupanjem VAR-a) došli smo u situaciju da naši igrači koji treba da odreaguju u šesnaestercu ili u blizini šesnaesterca, gube samopouzdanje, oklevaju, te povlače noge prilikom startova, jer su stekli utisak da i najblaži duel može biti sankcionisan, te dosuđen kazneni udarac za protivnika.

Ovim putem ne želimo da upiremo prstom u pojedince, već želimo da ukažemo na sistemski niz grešaka, koji je doveo velikim delom do toga, da se klub sa velikom tradicijom i sa 17 uzastopnih godina učešća u najjačem fudbalskom takmičenju Republike Srbije, nalazi na ivici ispadanja u Prvu ligu Srbije.

Napominjemo, da ovim ne želimo da isključimo našu krivicu i doprinos lošim rezultatima, već samo želimo da ukažemo da bismo u ovako ujednačenom takmičenju imali mnogo vreći broj bodova na našem kontu da su odluke sudija bile pažljivije, nepristrasnije ili eventualno korigovane od strane VAR-a.

Da li postoji svest o tome kakvi su napori unazad godinama ulagani od strane ljudi koji predstavljaju klub, koliko je bilo neophodno uložiti finansijskih sredstava i koliko se posvetiti da bi klub bio na trenutnom nivou, a sa druge strane se pitamo da li je moguće da se nečijim u najmanju ruku neodgovornim odlukama Fudbalski klub Spartak doveo u situaciju da može da ispadne u niži rang?!

Neverovatno je da se tokom jedne sezone desi toliki broj sudijskih grešaka na našu štetu, a da pritom nijedna ne ide u “korist” našem timu.

Zaista ne vidimo nikakvo unapređenje u radu sudijske komisije u smislu ravnopravnosti i nepristrasnosti prilikom suđenja ove godine, te čak možemo primetiti da navedeno ima ozbiljnu tendenciju opadanja kako vreme prolazi.

Za kraj ponavljamo da Fudbalski klub Spartak očekuje profesionalnost, transparentnost, te da se zalaže za jednak tretman svih učesnika takmičenja, te se posle svega pitamo:

IMA LI KRAJA? I DA LI ĆE SE NASTAVITI SA OVAKVIM POSTUPANJEM ILI ĆE SE NEŠTO KONAČNO PROMENITI NA BOLJE?! - navodi se u saopštenju.