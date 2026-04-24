Slušaj vest

Dijego "Čolo" Simeone je najplaćeniji trener na svetu. Ali daleko od toga da je najtrofejniji. Ma, ni blizu.

Na klupi Atletika iz Madrida je od 2011. godine i za 15 godina je osvojio osam trofeja.

1/8 Vidi galeriju Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Uzeo je dve titule (13/14, 20/21), dva Lige Evrope (11/12, 17/18), dva Superkupa Evrope (2012/13, 18/19), Superkup Španije (14/15) i Kup kralja (12/13).

Simeone je na vrhuncu koji je dostigao ugovorom 2021. godine, zarađivao 36.5 miliona dolara godišnje. Kada se od toga odbije porez u Španiji, zarađivao je oko 18 miliona neto.

Prema novom ugovoru koji važi do 2027. godine, Argentinac prima godišnje 27.7 miliona dolara, odnosno 14 miliona neto. Takođe, ima bonus od tri miliona ako Atletiko osvoji prvenstvo Španije ili Ligu šampiona.

U subotu uveče je poražen u finalu Kupa kralja od Real Sosijedada.

Ovo je sedam ludih činjenica o najplaćenijem treneru na svetu.

1. Odlučio je da postane trener dok se tuširao posle jedne utakmice.

2. Dijego Simeone je igrao za Atletiko, pre nego što ga je preuzeo kao trener.

3. Sa stažom od 15 godina na klupi Atletika, Simeone je trenutno trener sa drugim najdužim stažom u nekoj ekipi u Top 5 liga Evrope.

4. Simeone je izgubio čak pet finala kao trener Atletika, dva u Lige šampiona od najvećeg rivala, Reala iz Madrida.

5. Dijego ima dva sina fudbalera, ali samo jedan igra za Atletiko - Đulijano. Đovani je trenutno u Torinu.

6. Tokom karijere je planirao da postane nastavnik fizičkog vaspitanja.

7. Počeo je da uči trenerski zanat još dok je bio igrač.