Jedna od devojaka angažovanih kao eskort dama navodno je zatrudnela sa jednim od klijenata, za koga se veruje da je poznati fudbaler iz Serije A koju je potresao veliki skandal nakon što su se pojavile informacije da je veliki broj fudbalera i fudbalskih radnika deo istrage o masovnoj prostituciji.

Mediji u Italiji su čak naveli da se radi o velikom klubu sa čizme, ali su ubrzo sklonili naziv kluba iz svojih tekstova.

Prema informacijama iz istrage, koje prenosi agencija "ANSA", devojka je, nakon što je saznala da je trudna, kontaktirala jednog od organizatora, a među njima su bila Emanuele Butini i Debora Ronki kako bi pokušala da utvrdi identitet muškarca sa kojim je bila.

U prisluškivanom razgovoru, koji je deo sudske dokumentacije, čuje se kako očajnički pokušava da poveže trudnoću sa konkretnim susretom:

"Kada je on došao na žurku? Ako se sećaš tačnih datuma... Reći ću ti nešto, ali nemoj nikome da kažeš, upravo sam uradila test i trudna sam... više od tri nedelje", čuje se na razgovoru, a prenosi "ANSA".

Kako navodi ova agencija, devojka je pokušavala da rekonstruiše događaje i utvrdi tačan datum, kako bi saznala ko je muškarac koji ju je navodno ostavio u drugom stanju. Ime ovog fudbalera, kao i drugih potencijalno umešanih, izostavljeno je iz zvaničnih dokumenata.

Od organizatora kojeg je kontaktirala dobila je saveta da proveri prepisku i fotografije.

"Samo pogledaj na "WhatsAppu" gde si mi pisala o balonima ili slike koje si pravila, i naći ćeš".

Ovaj slučaj je samo jedan od brojnih detalja koji su isplivali u okviru istrage o mreži koja je, pod maskom luksuznih događaja, organizovala susrete između mladih žena i bogatih klijenata – među kojima su, kako se sumnja, bili i poznati sportisti.

Za sada nije poznato kako se slučaj završio, niti da li je identitet muškarca konačno utvrđen, ali ono što je sigurno jeste da bi ovaj skandal mogao da ima ozbiljne posledice po sve umešane.

