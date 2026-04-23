Fudbalski klub Vojvodina saopštio je danas da će ulaz na predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Železničara iz Pančeva biti besplatan.

Vojvodina će u nedelju od 20 časova u Novom Sadu dočekati Železničar, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

Vojvodina - Partizan, 2. kolo plej-ofa SL Foto: Starsport

Klub iz Novog Sada je treći na tabeli plej-ofa sa 63 boda, dva manje od drugoplasiranog Partizana i 16 manje od prvoplasirane Crvene zvezde - dva kluba koja će se takođe sastati u okviru 33. kola, dok je Železničar četvrti sa 52 boda.

"Fudbalski klub Vojvodina poziva svoje navijače da u što većem broju podrže tim u novom važnom okršaju u borbi za drugo mesto. Uprava kluba odlučila je da ulaz na ovaj meč bude slobodan i poziva svoje navijače da budu vetar u leđa protiv neugodnog rivala iz Pančeva. Vojvodinaši, vidimo se u nedelju od 20 časova, da zajedno budemo uz ekipu u borbi za velika tri boda za korak bliže našem cilju", piše u saopštenju novosadskog kluba.

Kurir sport / Beta

