Ovu vest je prenela španska "Marka".

Guler ima problem sa zadnjom ložom desne, a Militao leve noge, a oba igrača su povrede zadobili na utakmici protiv Alavesa, odigranoj u utorak.

Marka je prenela da je povreda Militaa "više zabrinjavajuća" i da je njegov nastup na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu za reprezentaciju Brazila sada "neizvestan".

"Gulerov slučaj je drugačiji i uvereni su da njegov oporavak dobro napreduje i da će biti spreman za Svetsko prvenstvo. On je redovan starter za Tursku i niko ne očekuje da će ga propustiti", navodi Marka.

Fudbaler Real Madrida - Arda Guler Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski štoper je, zbog problema sa povredama, odigrao samo 21 utakmicu za Real Madrid ove sezone, dok je 21-godišnji Guler, koji igra na poziciji krila, ove sezone zabeležio ukupno 50 nastupa i postigao šest golova za španski klub.

Real Madrid je drugi na tabeli španske Primere sa 73 boda, devet manje od prvoplasirane Barselone, dok je svoj nastup u Ligi šampiona završio porazom od Bajern Minhena u dvomeču četvrtfinala.

Ne propustiteFudbalPOZNATI FUDBALSKI SUDIJA PREKINUO FINALE DA BI SE JAVIO NA TELEFON! Nesvakidašnje scene obilaze Evropu i svi se pitaju o čemu se radi!
Dani Makeli
FudbalUNUK LEGENDE ZVEZDE DOŠAO NA VELIKU SCENU! Njegov deda ima FILMSKU životnu priču: "Pitam ih za pasoš, gledaju me kao najobičnijeg smrada! Albance ljube, a nas?"
Mateo Maravić i Dušan Maravić.jpg
FudbalISPLIVALI DETALJI POVREDE LAMINA JAMALA! Čuveni lekar poslao upozorenje: "Moramo biti VEOMA OPREZNI!"
Lamin Jamal
FudbalCELA ITALIJA BRUJI O REPREZENTATIVCU SRBIJE: Čuveni klub spreman da za njega iskešira čak 40 miliona evra!
Jović Sergej Pavlović.jpg

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram