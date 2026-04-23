Ovu vest je prenela španska "Marka".

Guler ima problem sa zadnjom ložom desne, a Militao leve noge, a oba igrača su povrede zadobili na utakmici protiv Alavesa, odigranoj u utorak.

Marka je prenela da je povreda Militaa "više zabrinjavajuća" i da je njegov nastup na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu za reprezentaciju Brazila sada "neizvestan".

"Gulerov slučaj je drugačiji i uvereni su da njegov oporavak dobro napreduje i da će biti spreman za Svetsko prvenstvo. On je redovan starter za Tursku i niko ne očekuje da će ga propustiti", navodi Marka.

Fudbaler Real Madrida - Arda Guler Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski štoper je, zbog problema sa povredama, odigrao samo 21 utakmicu za Real Madrid ove sezone, dok je 21-godišnji Guler, koji igra na poziciji krila, ove sezone zabeležio ukupno 50 nastupa i postigao šest golova za španski klub.

Real Madrid je drugi na tabeli španske Primere sa 73 boda, devet manje od prvoplasirane Barselone, dok je svoj nastup u Ligi šampiona završio porazom od Bajern Minhena u dvomeču četvrtfinala.

