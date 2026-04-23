SAUDIJSKA ARABIJA IMA NOVOG SELEKTORA: Dva meseca pred Mundijal ekipu preuzeo Jorgos Donis
Donis, bivši reprezentativac Grčke, dolazi iz kluba Al-Kalej i preuzima nacionalni tim uoči nastupa u grupi H, gde Saudijsku Arabiju čekaju mečevi protiv Urugvaja, Španije i Zelenortskih ostrva.
Fudbalski savez Saudijske Arabije naveo je da Donisovo iskustvo u domaćoj ligi predstavlja ključni razlog za imenovanje, uz ocenu da će mu to pomoći u brzoj adaptaciji na novu ulogu.
Renar je vodio selekciju u svom drugom mandatu od oktobra 2024. godine, nakon što je prethodno zamenio Roberta Mančinija. Na njegov odlazak uticale su loše pripremne utakmice, uključujući poraz od Egipta 0:4 i od Srbije 1:2.
Ipak, Renar ostaje upamćen po prvom mandatu, tokom kojeg je Saudijska Arabija ostvarila jednu od najvećih senzacija u istoriji Mundijala pobedom nad budućim šampionom Argentinom na Svetskom prvenstvu 2022. godine.
