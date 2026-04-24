Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da će iranskom fudbalskom timu biti dozvoljeno da uđe u SAD kako bi učestvovao na Svetskom prvenstvu ovog leta, ali da će administracija predsednika Donalda Trampa zabraniti ulazak Irancima koji imaju veze sa vojskom te zemlje.

Prema Rubiovim rečima, iz SAD nije bilo nijedne naznake da tim iz Irana ne može da dođe.

"Ako odluče da ne dođu sami, to je zato što su odlučili da ne dođu. Ono što ne mogu da dovedu je gomila terorista Iranske revolucionarne garde u našu zemlju koji bi mogli da se pretvaraju da su novinari i sportski treneri", rekao je Rubio tokom događaja u Beloj kući, prenosi danas CNN.

Fudbalska reprezentacija Irana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Države su ove godine, zajedno sa Kanadom i Meksikom, domaćin Svetskog prvenstva, koje počinje 11. juna.

Sve tri utakmice grupne faze Irana su u Sjedinjenim Državama - dve u Los Anđelesu i jedna u Sijetlu.

Iranska fudbalska reprezentacija spremna je da učestvuje na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu, izjavio je u utorak portparol iranske vlade Fatemeh Mohadžerani.

On je rekao da je iransko Ministarstvo sporta i omladine pripremilo sve potrebne aranžmane za učešće ekipe na prvenstvu, prenela je Al Džazira.

Prethodno je ministar sporta i omladine Irana Ahmad Donjamali rekao da učešće reprezentacije zavisi od bezbednosti igrača.

Iranska fudbalska reprezentacija uspešno se kvalifikovala za završni turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali je odlazak tima na to takmičenje neizvestan zbog rata SAD i Izraela protiv Irana, koji je počeo 28. februara.