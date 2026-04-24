Slušaj vest

Portugalac i sa 41 godinom uspeva da održi vrhunsku formu i igra na visokom nivou. Kristijano Ronaldo je poznat po tome što ne prepušta ništa slučaju, a sada su otkriveni i detalji njegovog svakodnevnog jelovnika.

Njegov nekadašnji kuvar Đorđo Barone govorio je o pravilima kojih se Ronaldo strogo pridržava, a jedno od najzanimljivijih jeste potpuno izbacivanje mleka iz ishrane. Prema njegovim rečima, slavni fudbaler smatra da mleko nije prirodno za odraslog čoveka i zato ga u njegovom meniju nema.

"Nema mleka. Ljudi su jedine životinje koje piju mleko drugih životinja. Nijedna druga životinja ne pije mleko nakon tri meseca. Telad ne piju mleko nakon tri meseca. Životinje ne piju mleko drugih životinja", rekao je Barone za "covers.com", bivši "Sports Direct".

On smatra da je sasvim normalno da se beba hrani majčinim mlekom u najranijem periodu života, ali da nastavak konzumacije mleka kasnije nema smisla.

Barone ističe da je pogrešno što ljudi nastavljaju da piju mleko i u zrelijim godinama, naglašavajući da je to, po njegovom mišljenju, protivno prirodnim zakonima.

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ronaldo je i ranije govorio koliko mu je važna rutina, ističući da dugotrajnost i vrhunski rezultati ne dolaze sami od sebe.

"Dugovečnost i visok učinak ne dešavaju se slučajno. Grade se kroz svakodnevni, praktični oporavak. Nije tajna. To je rutina", napisao je jednom na Instagramu uz fotografiju nakon oporavka.

Njegov režim podrazumeva čak četiri sata treninga dnevno, šest manjih obroka bogatih proteinima, kao i redovno korišćenje saune i ledenih kupki. Zahvaljujući takvom načinu života, procenat masti u njegovom telu iznosi svega sedam odsto, što je ispod proseka čak i za igrače Premijer lige.

Na njegovom stolu najčešće se nalaze piletina, riba, avokado, salate, kinoa i sveže voće. Omiljeni specijalitet mu je "Bacalhau à Brás", tradicionalno portugalsko jelo od jaja, krompira i bakalara.

"Ishrana Cristiana je uravnotežena. Jede pomalo od svega, ali uvek zdravo. Za doručak bi imao avokado sa kafom, jaja i bez šećera. Apsolutno bez šećera. Ručak može biti piletina, riba i uvek povrće. Ako su mu potrebni ugljeni hidrati, dobija ih kroz povrće, tako da mu ništa od brašna nije potrebno“, objasnio je Barone.

Testenina, hleb i gazirani napici kod Ronalda praktično ne postoje. Poznata je i scena sa Evropskog prvenstva kada je sklonio flašu Koka-Kole sa stola i poručio svima da je voda najbolji izbor.

Barone je uporedio Ronaldov pristup sa ishranom napadača Mančester sitija Erlinga Halanda, koji često konzumira sirovo mleko i iznutrice poput jetre i srca.

"Slažem se sa ishranom Erlinga kada je reč o organima. Jetra, srce i mozak su zdrava hrana. To su supernamirnice. Veoma su bogate gvožđem i važne u ishrani, tako da organe odobravam, ali ne i mleko", rekao je Barone i dodao da je i Ronaldo voleo jetru.

Bonus video: