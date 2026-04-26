Zvezda je prva na tabeli sa 79 bodova i potreban joj je bod za osvajanje titule, a Partizan je drugi sa 65 bodova, dva više od trećeplasirane Vojvodine.

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da je Crvena zvezda favorit u predstojećem 179. "večitom" derbiju, ali da se njegova ekipa neće unapred predati i da će dati sve od sebe da bude konkurentna.

"Neću imati nikakvu dilemu ni trošiti reči na to ko je favorit, favorit je Crvena zvezda, tu nema sumnje i svima je jasno zašto. Samo neko ko je laik u poznavanju stanja u srpskom fudbalu i situacije u kojoj je naš klub, može da tvrdi suprotno. Bez obzira na to, ne idemo sa belom zastavom, idemo da se borimo, da se nametnemo, da damo sve od sebe", rekao je Blagojević na konferenciji za novinare na Teleoptiku.