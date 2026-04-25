Moguće učešće fudbalske reprezentacije Italije na predstojećem Svetskom prvenstvu, jedna je od tema poslednjih nedelja.

Italija je šanse na travnatom terenu ispustila porazom u Zenici od Bosne i Hercegovine. Međutim, rat na Bliskom istoku, otvorio je pitanje da li će Iran učestvovati na Mundijalu.

Posle spekulacija medija o mogućoj zameni iranskog tima, specijalni izaslanik predsednika SAD za globalno partnerstvo Paolo Zampoli izneo je taj predlog američkom predsedniku.

Paolo Zampoli u poseti Partizanu Foto: Privatna arhiva

Zampoli, koji tvrdi da je predlog izneo lično predsedniku SAD i čelnicima FIFA, za Newsmax Balkans naglašava da iza svega stoji, kako kaže, "san" da četvorostruki svetski šampion dobije priliku da zaigra pred milionskom italijanskom dijasporom u Americi.

"Ovo je bilo viralno u vestima, objavili su u Fajnenšal Tajmsu, Njujork Tajmsu, Vašington Postu, svi informativni kanali su u četvrtak 'poludeli' na društvenim mrežama. Ja sam specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Država za globalno partnerstvo. Imenovan sam od strane predsednika lično. Odgovaram predsedniku i državnom sekretaru, dvojici fantastičnih šefova", rekao je Zampoli.

Zampoli je dodao da je predložio Donaldu Trampu da Italija učestvuje na Svetskom prvenstvu u fudbalu umesto Irana možda zato što je Italijan i imao je san.

"Ali i pored toga mislim da Italija ima razlog, pedigre, sa četiri osvojena Svetska kupa, da igra u Sjedinjenim Državama. I bilo bi sjajno dočekati Amerikance, dočekati 'Azure'. Imamo 20 miliona italijanskih stanovnika i vrlo veliku dijasporu. I Italija bi imala sjajne utakmice. Ali ovo je na njima", naglasio je on.

Dodao je da je takođe pitao predsednika FIFA Đanija Infantina.

"Oni će odlučiti. Mislim da bi 'Azuri' imali san. Ja imam san. I možda nekoliko ministara, da ih ne imenujem, koji kažu: 'Ne, ne, ne.' Kada spavaju, imaju isti san kao mi", zaključio je on.