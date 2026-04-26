"Iskreno, moja sreća ne može da se opiše. Ovo je nešto što sanja svaki dečak koji je rastao u Crvenoj zvezdi i prošao svaku selekciju i svaku poziciju, svakog trenera, svakog navijača, svaki ćošak 'Marakane' i nešto što ne mogu da opišem rečima. Mnogo sam srećan! Bilo je teško, Sek (Demba) je jako dobar igrač, nezgodan, ali kako je 'Mister' Dejan Stanković rekao juče na konferenciji, ja sam malo nezgodniji", rekao je Avdić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Partizana sa 3:0, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

Vodeći gol za Zvezdu postigao je Strahinja Eraković u 18. minutu, a 18-godišnji Avdić u strelce se upisao u 68. minutu. Konačan rezultat postavio je Jung Vu Seol u 87. minutu.

Zvezda na prvom mestu Super lige Srbije ima 82 boda, dok drugoplasirani Partizan zaostaje nedostižnih 17 bodova četiri kola pre kraja.

Avdić je dodao da će nastaviti u istom ritmu u crveno-belom dresu.

"Potrudiću se da uvek igram kako sam igrao sada, nastaviću da radim i život ću dati za Crvenu zvezdu", zaključio je Avdić.

Zvezda naredni meč igra u četvrtak, kada u okviru polufinala Kupa Srbije gostuje Jedinstvu iz Uba, dok takmičenje u Super ligi Srbije nastavlja gostovanjem Čukaričkom.