Nakon trijumfa nad najvećim rivalom usledilo je ludo slavlje. Klub je na društvenim mrežama objavio snimak iz svlačionice, gde se može videti prava erupcija emocija – pesma, zagrljaji i nezaobilazno polivanje vodom.

Igrači su u glas pevali klupske pesme, dok je stručni štab, predvođen trenerom Dejanom Stankovićem, takođe bio u centru slavlja. Atmosfera je jasno pokazala koliko ova titula znači svima u klubu, posebno jer je potvrđena pobedom u najvažnijoj utakmici domaćeg fudbala.

Zvezda je tokom cele sezone dominirala i zasluženo stigla do novog trofeja, a trijumf u derbiju bio je samo kruna sjajne godine. Navijači su već na tribinama započeli slavlje, koje se kasnije prenelo i u svlačionicu.

Objavljeni snimak brzo je postao viralan, a komentari podrške i čestitke stižu sa svih strana.

Crveno-beli su još jednom potvrdili status najdominantnijeg tima u domaćem prvenstvu i najavili da nemaju nameru da se zaustave.