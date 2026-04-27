Fudbalski klub Galatasaraj kritikovao je sudije tokom utakmice protiv Fenerbahčea u turskom šampionatu, ističući da je uprkos njima upisao pobedu kojom je praktično osigurao titulu.

"Uprkos ovim sudijama, i dalje vodio sa 1:0. Vidimo šta radite, vaše planove, zlo u vama", objavio je Galatasaraj na turskom jeziku na svom zvaničnom X nalogu tokom jučerašnjeg istanbulskog derbija koji je na kraju završen pobedom tog tima od 3:0.

"Ne dozvolite da vas rezultat odvrati od činjenice da su sudije i VAR soba ignorisali dva penala za Galatasaraj u prvom poluvremenu", dodao je Galatasaraj na engleskom jeziku.

Ove kritike tokom utakmice usledile su nekoliko dana nakon što je Galatasaraj saopštio da prekida odnose sa Fudbalski savezom Turske zbog spora oko izbora sudija.

Ovom pobedom Galatasaraj je praktično osigurao četvrtu uzastopnu titulu šampiona Turske, pošto tri kola pre kraja ima sedam bodova prednosti u odnosu na Fenerbahče.

Fenerbahče nije bio šampion od 2014. godine.

Žalbe na sudije i njihov integritet su česte u turskoj ligi. Portugalac Žoze Morinjo je kao trener Fenerbahčea prošle sezone suspendovan na četiri utakmice zbog kritikovanja sudija.

Beta