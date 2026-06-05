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Dok će Kristijano Ronaldo pokušati da pomeri granice i u 41. godini nastavi da obara rekorde, na najvećoj fudbalskoj smotri sveta pojaviće se i momci koji još nisu ni zakoračili u punoletstvo.

Portugalac će imati 41 godinu i 126 dana kada počne Mundijal, a ukoliko istrči na teren postaće četvrti najstariji fudbaler koji je ikada nastupio na Svetskom prvenstvu.

Ispred njega na večnoj listi nalaze se samo Kamerunac Rože Mila, koji je igrao sa 42 godine, Kolumbijac Farid Mondragon sa 43 i Egipćanin Esam El Hadari, koji drži rekord sa čak 45 godina.

Ronaldo će tako imati priliku da dodatno učvrsti status jednog od najvećih igrača svih vremena, ali i da pokaže da godine za njega predstavljaju samo broj.

Među veteranima koji će obeležiti predstojeći turnir nalaze se i golman Meksika Giljermo Očoa, hrvatski maestro Luka Modrić, reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko i nemački čuvar mreže Manuel Nojer, koji će svi imati po 40 godina tokom šampionata. Tu je i golman Zelenortskih Ostrva Vozinja sa 39 godina.

Dok će jedni juriti istoriju kao najstariji učesnici, drugi će pokušati da ispišu prve stranice svojih fudbalskih bajki.

Najmlađi igrač turnira biće Meksikanac Hilberto Mora. Ukoliko dobije priliku da zaigra, postaće najmlađi fudbaler iz CONCACAF zone koji je nastupio na Svetskom prvenstvu, prestigavši svog sunarodnika Manuela Rosasa, koji je taj rekord držao još od Mundijala 1930. godine.

Ako se nađe na terenu već na otvaranju prvenstva protiv Južne Afrike, Mora bi mogao da postane šesti najmlađi igrač u istoriji Svetskih prvenstava. Ispred njega bi ostala samo imena koja su obeležila fudbalsku istoriju – Pele, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samjuel Eto i rekorder Norman Vajtsajd.

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Na listi najmlađih učesnika nalaze se i Čeh Hugo Sohurek, koji će na početku prvenstva imati 18 godina i četiri dana, Nemac Lenart Karl sa 18 godina i 138 dana, kao i Egipćanin Hamza Abdelkarim sa 18 godina i 161 dan.

Razlika između najstarijeg i najmlađeg učesnika turnira meri se u više od dve decenije, što najbolje pokazuje koliko će Mundijal 2026. biti jedinstven. Na jednom kraju terena stajaće legende koje su osvajale svet dok neki od njihovih rivala još nisu bili ni rođeni, a na drugom buduće zvezde koje tek kreću putem ka fudbalskoj besmrtnosti.