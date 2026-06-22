Slušaj vest

Izjava nekadašnjeg fudbalera i fudbalskog analitičara Radeta Bogdanovića izazvala je veliku pažnju u evropskoj javnosti nakon komentara tokom analize utakmice, a reakcije su stigle iz brojnih zemalja.

Mediji iz Engleske, Španije i Francuske preneli su priču, ocenjujući njegove reči kao neprihvatljive.

1/3 Vidi galeriju Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

Među njima su bili i ugledni sportski listovi poput španske Marke i francuskog "L'Ekipa", dok je britanski tabloid San objavio tekst pod naslovom: "Odvratno, srpski komentator kritikovan zbog gnusnih rasističkih uvreda".

"The Sun" o izjavi Bogdanovića:

- Dok je 23-godišnji fudbaler razočaran izlazio sa terena, Bogdanović je izrekao gnusnu uvredu generalizujući crne igrače, koje San ne želi da ponovi. Istovremeno, imao je pozitivne reči o selekciji Irana.

Britanski list je naveo da neće ponavljati spornu izjavu, ali je istakao da je Bogdanović tokom prenosa komentarisao grešku belgijskog fudbalera Nejtana Engoja, koji je zbog nesmotrenog starta dobio direktan crveni karton.

Bogdanović je tokom analize rekao:

- Na ovom nivou, da budeš poslednji igrač odbrane, da udariš loptu koja nije ni brza, stoji u mestu, imaš je u nogama i hoćeš da je udariš desnom, pa promašiš i udariš levom i propadneš, napraviš crveni karton.

Nakon toga usledio je deo izjave koji je izazvao najviše kritika:

- Ja sam uvek govorio da ti igrači, nisam rasista stvarno, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 do 80 minuta.

Bogdanović je potom govorio o razlikama između današnjeg fudbala i perioda kada je on igrao, navodeći da se slični problemi mogu videti i u drugim reprezentacijama, ali uz napomenu da ne želi da generalizuje.

- Ja sam igrao s njima. Mi smo nekada, kada smo igrali, svoje igrače nekada morali da čuvamo da ne naprave grešku. Sadašnji fudbal je takav, ne može ovo na nivou Svetskog prvenstva da se desi.

Španska Marka podsetila je i na ranije kontroverzne komentare Bogdanovića, navodeći da je 2019. godine tokom analize Borusije iz Dortmunda govorio o "četvorici crnaca u odbrani ekipe“.

Tokom iste emisije, Bogdanović je imao potpuno drugačiji ton kada je govorio o reprezentaciji Irana, koju je pohvalio zbog zalaganja i okolnosti u kojima se takmiči.

- Iran je već pobednik. Starost tima, iskustvo, uslovi pod kojima igraju... Nisam video da su medijski nešto propraćeni, niti navijači imaju uslove da navijaju za njih. Od srca bih voleo da pobede Egipat. Navijam za njih, tačno se vidi odnos prema grbu.

Reakcije na Bogdanovićeve reči nastavile su da se šire evropskim medijima, a njegov komentar postao je tema brojnih rasprava o granicama sportskog komentarisanja i odgovornosti javnih ličnosti.

BONUS VIDEO: