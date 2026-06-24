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Kanađanin Dru Fišer biće glavni sudija na meču između Hrvatske i Gane u trećem kolu grupe L na Svetskom prvenstvu, saopštila je  Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Fišerovi pomoćnici će takođe biti iz Kanade Majkl Barvegen i Lajs Arfa.

Utakmica između Hrvatske i Gane biće odigrana 27. juna od 23 časa u Filadelfiji.

Drugi meč trećeg kola grupe L između Engleske i Paname, koji je na programu 27. juna od 23 sata u Ist Raderfordu, sudiće Abdulrahman Al-Jasim iz Katara. Njemu će pomagati sunarodnici Taleb Al-Mari i Saud Al-Makale.

FIFA je odredila da utakmicu trećeg kola grupe K između Kolumbije i Portugala sudi Alireza Fagani iz Australije. Pomoćne sudije biće takođe iz Australije Džordž Lakrindis i Endrju Lindsi. Duel između Kolumbije i Portugala biće odigran 28. juna od 1.30 časova u Majamiju.

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