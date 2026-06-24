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Fudbalska reprezentacija Hrvatske savladala je Panamu minimalnim rezultatom (1:0) u drugom kolu Svetskog prvenstva. Iako "vatreni" nakon dve odigrane utakmice imaju četiri boda na svom kontu, plasman u nokaut fazu još uvek nije teoretski obezbeđen.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Poslednja runda donosi ogroman pritisak i dramu, te su u Hrvatskoj u panici zbog jednog scenarija. U slučaju poraza od Gane, Hrvatska bi skliznula na treću poziciju, što znači da bi zavisila od ishoda u ostalim grupama, ali i od međusobne gol-razlike sa rivalima, što "vatreni" nikako ne bi voleli da se desi.

Podsećamo, mečevi odluke u ovoj grupi, Hrvatska - Gana i Engleska - Panama, igraju se u subotu od 23 časa.

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Ukoliko Hrvatska savlada Ganu, a Engleska ne uspe da pobedi Panamu, Hrvati u osminu finala idu sa liderke pozicije.

Siguran prolaz sa druge pozicije ako se trijumfuje

Trijumf protiv Gane, uz pobedu Engleske nad Panamom, garantuje izabranicima Zlatka Dalića siguran plasman u narednu rundu.

Scenario sa trećim mestom

Ako ne uspeju da pobede Ganu, Hrvati takmičenje završavaju kao trećeplasirani i moraće da čekaju rasplet u drugim grupama.

Od ukupno 12 trećeplasiranih ekipa, njih osam će obezbediti kartu za osminu finala. Nesvakidašnja situacija viđena je sa Senegalom, koji se trenutno nalazi u ovom krugu iako nema nijedan osvojen bod posle dva kola. U društvu potencijalnih putnika dalje, pored Hrvatske, po tri boda imaju Švedska, Škotska, Alžir i Paragvaj. Sa po dva boda prate ih Zelenortska Ostrva i Belgija, dok po jedan bod imaju Češka, Kongo, Ekvador i Bosna i Hercegovina. Evo i trenutnog stanja na tabeli trećeplasiranih ekipa:

Šta vi mislite, dokle može Hrvatska na ovom Mundijalu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Šta se sve dešavalo na meču Panama - Hrvatska?

Šta se sve dešavalo na poslednjoj utakmici Hrvata na Mundijalu? Krenimo redom...

Nakon izjednačenog početka, prvu priliku imala je Panama u 23. minutu. Bivši fudbaler Crvene zvezde Puma Rodriges šutirao je glavom, ali je golman Hrvatske Dominik Livaković okrznuo loptu prstima i odbio je do prečke.

U nastavku poluvremena Hrvatska je imala blagu inicijativu, a prvu šansu na meču Hrvati su imali u prvom minutu nadoknade poluvremena. Šutirao je Martin Baturina sa oko 20 metara, ali je njegov udarac odbranio golman Paname Orlando Moskera.

Hrvatska je povela u 54. minutu. Josip Stanišić je uputio centaršut sa desne strane, a Budimir je sa nekoliko metara pogodio nebranjenu mrežu.

Samo tri minuta kasnije Hrvatska je mogla do drugog gola. Nakon asistencije Luke Modrića, Marko Pašalić je istrčao sam ispred golmana, ali je Moskera dobro reagovao i sačuvao svoju mrežu.

U 68. minutu Panama je bila blizu izjednačenja. Glavom je šutirao Karlos Harvi posle kornera, ali je Livakovićev odbranio njegov udarac pod prečku.

Harvi je bio ponovo u prilici u 79. minutu, šutirao je iskosa u bliži ugao, ali je lopta završila u spoljnom delu mreže.

Hrvatska je uspela da iskontroliše dešavanja na terenu do kraja meča i upiše prvu pobedu na ovogodišnjem Mundijalu.

Ko je junak Hrvatske?!

Junak Hrvatske na ovom meču bio je Ante Budimir koji iza sebe ima filmsku životnu priču.

Ostao je na klupi za rezerve Budimir, ali ga to nije omelo da uđe u igru i golom u 54. minutu obezbedi našim komšijama tri važna boda i spreči bruku protiv Paname, te ga sada cela Hrvatska slavi.

Godinama Ante Budimir u dresu Osasune pruža sjajne partije, ali mu je put ka slavi bio više nego trnovit...

- Rat i sve te okolnosti su uticale na to da napustimo dom i 1992. godine dođemo u Veliku Goricu. Otac mi je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Majka Janja je sa mnom i moje dve sestre, Irenom i Renatom, došla u Turopolje. Sama se žrtvovala za nas, sve nam je u životu omogućila - rekao je Budimir jednom prilikom za španske medije, pa dodao:

1/4 Vidi galeriju Ante Budimir u dresu reprezentacije Hrvatske na meču protiv Paname Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia

- Tamo su bili takozvani 'plavi šlemovi', zar ne? Iz UN. Bili su naoružani. Imao sam svega pet ili šest godina, ali se sećam oružja i ljudi koji su brinuli da sve bude u redu. Ali, to je život. Važno je zapamtiti da te loše stvari mogu učiniti boljim čovekom. Uvek te nauče nečemu, a mislim da se upravo to desilo meni, kao i svim ljudima sa ovih prostora. To nas je učinilo jačima i sada bolje razumemo kako da živimo u ovom svetu.

Govorio je i o svojim sestrama koje su imale veliki uticaj na njegov život.

- Sestre su bliznakinje, godinu dana su starije od mene. Imaju svoj privatni biznis, rade zajedno. Obe su završile Ekonomski fakultet, pa su zbog toga i mene naterale da upišem fakultet! Ipak, diploma nije na prvom mestu, tu su porodica i fudbal.

Malo je falilo da umesto na fudbalu, završi na - rukometu!

- Kada je Hrvatska osvojila zlato na Svetskom prvenstvu u rukometu u Portugalu 2003. godine, trenirao sam rukomet nedelju dana. Međutim, kada je trener hteo da me registruje, prelomio sam, fudbal je moja prva i najveća ljubav.

1/4 Vidi galeriju Ante Budimir u dresu reprezentacije Hrvatske na meču protiv Paname Foto: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada se odlučio za fudbal, Ante Budimir je prelomio da mora da grebe i rukama i nogama ka uspehu. Preko Intera iz Zaprešića, Lokomotive, Sent Paulija, Krotonea, Sampdorije i Majorke, pa sve do Osasune i reprezentacije Hrvatske, te gola protiv Paname koji ga je stavio u red besmrtnih u komšiluku. Da li će u istom ritmu nastaviti do kraja Mundijala, ostaje da se vidi.

Ivana Knol zapalila atmosferu

Čuvena Hrvatica, Ivana Knol, ukrala je šou na meču Paname i Hrvatske.

Ona je privukla ogromnu pažnju, kako provokativnim oblačenjem, tako i izjavama o dešavanjima van terena, kada je javno otkrila da je slavni fudbaleri neprestano "saleću" porukama.

Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Knolova je status zvezde potvrdila i na ovom Mundijalu. Nakon što se protiv Engleske pojavila u više nego oskudnom izdanju, sada je otišla korak dalje. Ona je stigla u Toronto na meč između Hrvatske i Paname, a na sebi skoro da nije imala ništa!

Ivana se na stadionu pojavila u minijaturnom brusu koji je jedva pokrio njene bujne atribute, što je izazvalo opštu pometnju među prisutnima.

Da je prava senzacija govori i činjenica da je pred ovu utakmicu gostovala na lokalnoj televiziji u Torontu, dok su snimci njenog izazovnog plesa ispred samog stadiona već preplavili društvene mreže.

Pogledajte neke od fotografija Ivane Knol koje su nastale na meču Hrvatske i Paname.

1/9 Vidi galeriju Ivana Knol na meču Hrvatske i Paname Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

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