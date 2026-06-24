PANAMA - HRVATSKA: Vatreni ispadaju ako izgube! Dalić iznenadio sastavom
Fudbalske reprezentacije Paname i Hrvatske igraju utakmicu drugog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra od jedan čas po srpskom vremenu u Torontu.
Uoči ove utakmice Panama i Hrvatska su bez bodova. U grupi posle dve odigrane utakmice vode Engleska i Gana sa po četiri boda.
2' - Modrić prvi pokušao
Prva akcija Hrvatske, lopta je išla po desnoj strani, na nabačaj je reagovao Modrić ali njegov udarac glavom nije bio opasan po gol Paname.
Dalić iznenadio sastavom
Hrvati posle remija Engleske i Gane imaju imperativ pobede, pa se Dalić opredelio da izmeni početni sastav u odnosu na meč protiv Engleske.
U početnih 11 je Mateo Kovačić, dok je Petar Sučić "zadužio" klupu.
Nova imena među starterima su takođe Pongračić umesto Vuškovića i Marko Pašalić umsto Marija Pašalića. Takođe, Musa će u špic napada.
Sastavi
PANAMA - HRVATSKA
Stadion: Toronto
Sudija: Pjer Ačo (Gabon)
PANAMA: Moskera - Blekmen, Kordoba, Ramos, Harvi, Andrade, Muriljo, Martinez, Rodrigez, Barsenas, Fajardo. Selektor: Tomas Kristijansen Tarin
HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Pongračić, Gvardiol, Šutalo - Kovačić, Modrić, Baturina - Perišić, Pašalić, Musa. Selektor: Zlatko Dalić