Svi događaji
Od najnovijeg
1:05

4' - Izblokiran Muriljo

Beležimo prvi pokušaj Paname, šut Murilja je izblokiran.

1:04

2' - Modrić prvi pokušao

Prva akcija Hrvatske, lopta je išla po desnoj strani, na nabačaj je reagovao Modrić ali njegov udarac glavom nije bio opasan po gol Paname.

0:59

Počela je utakmica u Torontu

0:30

Dalić iznenadio sastavom

Hrvati posle remija Engleske i Gane imaju imperativ pobede, pa se Dalić opredelio da izmeni početni sastav u odnosu na meč protiv Engleske.

U početnih 11 je Mateo Kovačić, dok je Petar Sučić "zadužio" klupu.

Nova imena među starterima su takođe Pongračić umesto Vuškovića i Marko Pašalić umsto Marija Pašalića. Takođe, Musa će u špic napada.

0:20

Sastavi

PANAMA - HRVATSKA

Stadion: Toronto

Sudija: Pjer Ačo (Gabon)

PANAMA: Moskera - Blekmen, Kordoba, Ramos, Harvi, Andrade, Muriljo, Martinez, Rodrigez, Barsenas, Fajardo. Selektor: Tomas Kristijansen Tarin

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Pongračić, Gvardiol, Šutalo - Kovačić, Modrić, Baturina - Perišić, Pašalić, Musa. Selektor: Zlatko Dalić