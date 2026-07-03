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Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je sa Mundijala od selekcije Portugala rezultatom 2:1.

Hrvati su poveli sa 1:0, ali je Portugal nakon penala i gola u 94. minutu, uspeo da se vrati u meč i tako izbaci "vatrene".

1/5 Vidi galeriju Igor Matanović na meču Portugal - Hrvatska Foto: Chris Young / PA Images / Profimedia, Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Sporan detalj dogodio se u 12. minutu nadoknade drugog poluvremena, kada je Hrvatima nakon VAR intervencije poništen gol, jer je prethodno Matanović glavom dodirnuo loptu i poslao je prema Sučiću koji se nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

Hrvatski navijači, kao i akteri same utakmice nisu mogli da veruju šta se dogodilo, dok je štampa bila listom okrenuta prema sudijama i odluci koja je Hrvate koštala opstanka na Mundijalu.

Ovo su samo neki od naslova u hrvatskoj štampi.

1/1 Vidi galeriju Hrvatski mediji o ispadanju od Portugala i sudijama Foto: Printscren/Slobodna Dalmacija

Hrvatima se sve vratilo...

Godinama se pričalo o hrvatskim "čudesnim" rezultatima na Mundijalima, ali malo ko želi da prizna koliko je sreća igrala veliku ulogu. Na Svetskom prvenstvu 2018. Hrvatska je do finala stigla nakon čak tri uzastopne utakmice koje su otišle u produžetke, od čega su dve rešene na penale. Protiv Danske i Rusije prolaz je izboren tek posle jedanaesteraca, dok je Engleska pala tek nakon 120 minuta. Takvi mečevi često se lome na detaljima, inspiraciji golmana ili jednom potezu, a ne isključivo na dominaciji.

Četiri godine kasnije, na Mundijalu 2022, scenario se gotovo ponovio. Hrvatska je ponovo eliminisala Japan posle penala, a zatim i Brazil nakon što je izjednačila pred sam kraj produžetaka i bila uspešnija u raspucavanju. Mnogi su tada govorili da Hrvatska ima neverovatnu dozu sreće i da je gotovo svaki neizvestan meč završavao u njenu korist.

Međutim, fudbal pamti sve i često vraća ono što je ranije dao. Protiv Portugala na Svetskom prvenstvu 2026. sreća je ovog puta bila na drugoj strani. Hrvatska je povela, imala nekoliko poništenih golova, uključujući pogodak duboko u nadoknadi koji bi odveo utakmicu u produžetke, ali je nakon VAR provere ostala bez izjednačenja. Portugal je do pobede stigao golom u završnici, dok su hrvatski igrači i selektor posle meča izražavali veliko nezadovoljstvo suđenjem i VAR odlukama.

Na kraju, neko će reći da je to fudbalska pravda, a neko da je samo još jedan primer koliko sreća i nesreća mogu da odluče najveće utakmice. Ono što je sigurno jeste da je Hrvatska na prethodna dva Mundijala mnogo puta izlazila kao pobednik iz mečeva u kojima su nijanse odlučivale, dok je protiv Portugala upravo ona ostala na pogrešnoj strani tih nijansi.

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