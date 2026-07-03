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Pošto je njihova selekcija završila učešće na Mundijalu, u hrvatskim medijima osvanuli su prilično zanimljivi osvrti.

Takmičenje je za Hrvatsku završeno već u šesnaestini finala, pošto je Portugal slavio nakon preokreta rezultatom 2:1. Hrvatskom timu su na ovom meču poništena čak tri pogotka, od kojih je poslednji arbitar otkazao nakon VAR asistencije u dubokoj nadoknadi vremena, tačnije u 13. minutu preko regularnog dela.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Tamošnji mediji bili su u šoku, a emocije su išle na razne strane - od kritika prema igri, do udara na sudije. Krenimo redom...

Novinar "Sportskih novosti" bio je prilično oštar u svojoj analizi:

"Sami smo se ubili, a sudijska ekipa postavila nam je omču. Izbor FIFA za igrača utakmice je sve rekao"

Sa druge strane, u "Večernjem listu" preovladava stav da je krajnji ishod bio duboko nepravedan prema njihovim fudbalerima:

"Ostajete naši heroji, ovaj poraz niste zaslužili!"

Na portalu "24sata.hr" fokus je stavljen na dramatičnu završnicu i sporne momente:

"Šokantnu odluku sudije duboko u nadoknadi biće jako teško probaviti. Tako je malo falilo..."

Da su sopstvene slabosti u igri presudile meč, smatra autor teksta u "Slobodnoj Dalmaciji", koji je izdvojio ključne nedostatke tima:

"Velika šteta, ali sami smo krivi. Da se igra bez prekida i centaršuteva, Hrvatska bi bila prvak sveta".

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Portugal - Hrvatska? Krenimo redom...

Portugal je posle više nego dramatične završnice savladao Hrvatsku sa 2:1 (0:0) u utakmici odigranoj u Torontu.

Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ranije bila bolja od Austrije sa 3:0.

"Navigatori" su do trijumfa stigli posle velikog preokreta.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minutu, a preokret su doneli Kristijano Ronaldo iz penala u 68. minutu i Gonzalo Ramoš u 4. minutu zaustavnog vremena.

Dugo će se pričati o ovoj utakmici zbog dešavanja u poslednjim sekundama meča. Joško Gvardiol je u 13. minutu nadoknade vremena postigao gol za izjednačenje i produžetke, ali je on poništen zbog ofsajda u kome se nalazio asistent Matanović.

Utakmica je imala dva različita poluvremena.

U prvom poluvremenu smo gledali bledo izdanje obe ekipe, gotovo uspavanku. Kao da su više vodili računa o odbrani i bez želje da previše rizikuju.

No, u nastavku se promenila slika. Hrvatska je ušla u nastavak daleko angažovanije, a rezultat toga je bio vodeći gol. Modrić je uposlio Stanišića na desnoj strani. Usledio je centaršut koji je preskočio Matanovića, ali ne i Perišića koji se našao sam na drugoj stativi. Iskusni fudbaler je primirio loptu i poslao je u mrežu.

Radost Hrvata je trajala 15-tak minuta. Pravo niotkuda Portugal je stigao do izjednačenja. Veliku glupost je napravio Nikola Vlašić. Povlačio je s leđa Veigu u trenutku kada je Portugal izvodio korner. Nije to promaklo VAR sobi, pa je posle pregleda norveški sudija Espen Eskas pokazao na belu tačku. Ko drugi, Kristijano Ronaldo je uzeo odgovornost i pogodio mrežu za 1:1. Bio je ovo istorijski gol Ronalda iz više razloga. Postao je najbolji strelac u istoriji Portugala na Mundijalima pošto mu je ovo bio 11. gol. Time je nadmašio slavnog Euzebija. Takođe, ovo je bio prvi gol Ronalda u nokaut mečevima na Svetskim prvenstvima.

Bilo je puno vatre na obe strane u nastavku utakmice. Beležimo i to da je Kristijano Ronaldo zamenjen u 81. minutu.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pravi pakao usledio je za obe ekipe u zaustavnom vremenu. Sudija Eskas je produžio za deset minuta. U četvrtom minutu Portugal stiže do preokreta. Rafael Leao je centrirao ka Gonzalu Ramošu koji se našao u sendviču između Pongračića i Joška Gvardiola, koji je tek ušao u igru. Bio je najprisebniji u skoku i matirao Livakovića.

Činilo se da utakmica ide ka tome da u osmini finala gledamo Pirinejski derbi između Španije i Portugala. Iako je utakmicu produžio za 10 minuta, bilo je jasno da će se ona igrati još nekoliko minuta zbog proslave gola Portugalaca.

I u 103. minutu smo videli kako surov fudbal može da bude. Na centriranu loptu Perišića u srce šesnaesterca reagovao je Matanović, a ona se odbila od Veige koji je temenom poslao loptu ka Pašaliću. Ovaj je određenim delom tela loptu prosledio do Joška Gvardiola koji je sa svega 2-3 metra ubacio loptu u mrežu.

Usledila je velika radost "Vatrenih", ali i hladan tuš. Gol je posle VAR provere poništen zbog ofsajda u kome se našao Pašalić. Međutim, jako bitnu ulogu je imala i činjenica da je Matanović prethodno dodirnuo loptu, što nije bilo vidljivo na prvi pogled. Senzor u loptu je alarmirao dodir, što je presudilo da se dosudi ofsajd.

Zanimljivo je da su Hrvatskoj čak tri gola bila poništena zbog ofsajda, kao i jedan Portugalu.

Suze igrača Hrvatske, ali i ispadi navijača koji su ubacivali predmete u teren produžili su utakmicu za još nekoliko minuta, ali nije bilo više ubuđenja.

Šta je "sniko" tehnologija koja je izbacila Hrvate?

"Sniko" je naziv za sistem prikaza podataka koji dolazi direktno iz mikrosenzora (čipa) ugrađenog u samu unutrašnjost lopte. "Sniko" je registrovao ono što mnogi nisu videli, čak ni gledajući snimak.

Međutim, "Sniko" tehnologija je stopostotno pouzudana i ne dozvoljava bilo kakvu grešku.

"Sniko" je naziv za sistem prikaza podataka koji dolazi direktno iz mikrosenzora (čipa) ugrađenog u samu unutrašnjost lopte.

Senzor radi na frekvenciji od 500 herca, što znači da šalje podatke 500 puta u sekundi. Kada spoljna sila (kopačka, ruka, glava ili dres) napravi i najmanji kontakt s površinom lopte, senzor beleži promenu pritiska i vibracije.

U VAR sobi se taj kontakt prikazuje u obliku audio-frekvencijskog talasa (slično "kod-aut" tehnologiji u kriketu ili tenisu). Kada se na grafikonu pojavi "šiljak" (skok u talasu) u tačnom frejmu videa, to je neoboriv dokaz da je kontakt postojao.

U ovom slučaju se jasno vidi "šiljak" u trenutku kada je lopta u blizini Matanovića.

Mundijal 2026, Portugal, Hrvatska Foto: Printskrin

Ovaj sistem je od ključnog značaja za utvrđivanje tačnog momenta upućivanja lopte kod slučaja ofsajda, ali i za rešavanje misterija oko skrivenih igranja rukom ili milimetarskih skretanja lopte u kaznenom prostoru.

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