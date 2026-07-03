PORTUGAL - HRVATSKA: Da li je ovo poslednja utakmica Ronalda ili Modrića u nacionalnom resu?
Fudbalske reprezentacije Portugala i Hrvatske od 1 čas iza ponoći po srpskom vremenu igraju u Torontu utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Portugal u utakmicu ulazi kao drugoplasirana selekcija iz Grupe K. Portugalci su upisali dva remija, protiv DR Konga i Kolumbije, kao i pobedu protiv Uzbekistana.
Drugo mesto u svojoj grupi, Grupi L, zauzela je i Hrvatska. Posle poraza od Engleske, Vatreni su slavili protiv Paname i Gane.
Počela je utakmica
Ovo je 11. međusobni duel, a osmi zvanični.
Hrvatska ima samo jednu pobedu protiv "Navigatora".
Da li je ovo poslednja utakmica u nacionalnom dresu za Luku Modrića ili Kristijana Ronalda?
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Sastavi
PORTUGAL - HRVATSKA
Stadion: Toronto
Sudija: Espen Eskas (Norveška)
Portugal: Kosta - Dijas, Veiga, Kanselo, Mendeš - Fernandeš, Neveš, Vitinja - Ronaldo, Leao, Neto. Selektor: Roberto Martinez
Hrvatska: Livaković - Stanišić, Pongračić, Šutalo - Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, P. Sučić - Budimir, Perišić. Selektor: Zlatko Dalić