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1:00

Počela je utakmica

Ovo je 11. međusobni duel, a osmi zvanični.

Hrvatska ima samo jednu pobedu protiv "Navigatora".

0:52

Da li je ovo poslednja utakmica u nacionalnom dresu za Luku Modrića ili Kristijana Ronalda?

Mundijal 2026, Luka Modrić, Kristijano Ronaldo
Mundijal 2026, Luka Modrić, Kristijano Ronaldo Foto: Printskrin

0:43

Da li Ronaldo završava karijeru?

Ne propustiteFIFA WC 2026KRISTIJANO RONALDO ZAVRŠAVA KARIJERU?! Šokantna vest pred meč Portugal - Hrvatska! Oglasial se Katja: Uživajte u njegovom poslednjem plesu
Kristijano Ronaldo na meču Kolumbija - Portugal

0:04

Utakmica se igra na godišnjicu smrti Dioga Žote

Ne propustiteFIFA WC 2026PORTUGAL IMA DODATNI MOTIV PROTIV HRVATSKE: Utakmica se igra na godišnjicu stravične pogibije čuvenog fudbalera
Navijači Liverpula odali počast Diogu Žoti

0:03

Nokaut faza



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23:55

Sastavi

PORTUGAL - HRVATSKA

Stadion: Toronto

Sudija: Espen Eskas (Norveška)

Portugal: Kosta - Dijas, Veiga, Kanselo, Mendeš - Fernandeš, Neveš, Vitinja - Ronaldo, Leao, Neto. Selektor: Roberto Martinez

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Pongračić, Šutalo - Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, P. Sučić - Budimir, Perišić. Selektor: Zlatko Dalić