Pojačan priliv novca i uspešan dogovor s novim poslovnim partnerima mogu obeležiti ovaj dan. Timski dolazite do rešenja. Partnerove ljubomorne scene m...

Ovaj dan može vam doneti napetost u odnosima s kolegama i poslovnim partnerima. Uprkos tome, doći će do sporazuma. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz ...

Zadovoljni ste novim uslovima na poslu i želite da se pokažete u najboljem svetlu. Pravi je trenutak da pokažete šta znate. Zajednički izlazak vraća s...

Danas ćete uspešno završiti rad na projektu. Očekuje vas uspeh u uslužnim delatnostima i napredak u karijeri. Atmosferu ovog dana obeležiće susret sa ...

Profesionalno usavršavanje odraziće se pozitivno na vašu karijeru. Unapredićete finansijsku situaciju. Pred vama je izazov ljubavne avanture sa osobom...

Ovaj dan nalaže oprez, jer možete načiniti previd. Konsultujte se sa saradnicima pre nego što donesete odluku ili potpišete dokument. Vaš odnos s part...

Pruža vam se prilika da drastično poboljšate svoju finansijsku situaciju, ali će mnogo toga zavisiti od vas i od poteza koje budete povukli. Osoba koj...

Pogoršani međuljudski odnosi i rešavanje problema u vezi s nekim spletkama i manipulacijama predstavljaju glavnu temu ovog dana. Rešili ste da priđete...

Početak nove poslovne saradnje može vam doneti unapređenje finansijske situacije. Slušajte svoju intuiciju. Očekuju vas nesuglasice s partnerom, i to ...

Na poslu imate rivale koji ne prezaju da vas na neki način uzdrmaju na poziciji. Odlični poslovni rezultati, ali oprez što se tiče kolega. Očekuje vas...

\Spremni ste da neke stvari držite u tajnosti, a upravo ti tajni poslovni planovi će vam poći za rukom. Nadmašićete konkurenciju. Nakon ozbiljnog razg...