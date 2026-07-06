"MOŽDA BI HARI KEJN TREBALO DA POZOVE PREDSEDNIKA TRAMPA!" Skandal trese Mundijal – selektor Engleske brutalno ismejao FIFA!
Velika bura podigla se na Svetskom prvenstvu nakon što je FIFA poništila suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, iako je prethodno dobio crveni karton posle VAR intervencije u meču protiv Bosne i Hercegovine.
Odluka je šokirala fudbalski svet, jer je prvobitno važilo pravilo da su crveni kartoni automatski i da se ne mogu menjati, ali je Disciplinska komisija FIFA ipak preokrenula odluku i dozvolila napadaču da nastupi u osmini finala protiv Belgije.
Upravo ta odluka izazvala je lavinu reakcija, a među najglasnijima bio je selektor Engleske Tomas Tuhel, koji je otvoreno doveo u pitanje kriterijume i doslednost FIFA.
"Da budemo jasni, to nije bio crveni karton. VAR se umešao i odluka je doneta", rekao je Tuhel, a zatim dodao:
"Ko uopšte poništava ove odluke, kada i na osnovu čega? Ovo je čudno za mene. Želimo doslednost."
Engleski selektor je potom otišao i korak dalje, dovodeći u pitanje kriterijume:
"To čak nije ni žuti karton za Deklana Rajsa. Da li Francuska onda dobija nazad karton za Olisea, koji nije ni trebalo da bude karton?"
Tuhel je u nastavku kritikovao i širi kontekst odluka na turniru, uz poruku da se otvara opasan presedan:
"Gde ovo počinje i gde se završava? Da li sada i igrači treba da se žale? Da li Hari Kejn treba da zove predsednika Trampa? Možda?"
Njegove reči odmah su izazvale lavinu reakcija, a cela situacija dodatno je podgrejala raspravu o uticaju VAR-a, FIFA i mogućim neujednačenim kriterijumima na Svetskom prvenstvu.
Balogun je tako od suspendovanog igrača postao ponovo dostupan za ključni duel, dok se ceo slučaj već naziva jednom od najvećih kontroverzi ovog Mundijala.