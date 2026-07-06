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Velika bura podigla se na Svetskom prvenstvu nakon što je FIFA poništila suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, iako je prethodno dobio crveni karton posle VAR intervencije u meču protiv Bosne i Hercegovine.

Odluka je šokirala fudbalski svet, jer je prvobitno važilo pravilo da su crveni kartoni automatski i da se ne mogu menjati, ali je Disciplinska komisija FIFA ipak preokrenula odluku i dozvolila napadaču da nastupi u osmini finala protiv Belgije.

Upravo ta odluka izazvala je lavinu reakcija, a među najglasnijima bio je selektor Engleske Tomas Tuhel, koji je otvoreno doveo u pitanje kriterijume i doslednost FIFA.

1/6 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Engleske - Tomas Tuhel Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

"Da budemo jasni, to nije bio crveni karton. VAR se umešao i odluka je doneta", rekao je Tuhel, a zatim dodao:

"Ko uopšte poništava ove odluke, kada i na osnovu čega? Ovo je čudno za mene. Želimo doslednost."

Engleski selektor je potom otišao i korak dalje, dovodeći u pitanje kriterijume:

"To čak nije ni žuti karton za Deklana Rajsa. Da li Francuska onda dobija nazad karton za Olisea, koji nije ni trebalo da bude karton?"

Tuhel je u nastavku kritikovao i širi kontekst odluka na turniru, uz poruku da se otvara opasan presedan:

"Gde ovo počinje i gde se završava? Da li sada i igrači treba da se žale? Da li Hari Kejn treba da zove predsednika Trampa? Možda?"

Njegove reči odmah su izazvale lavinu reakcija, a cela situacija dodatno je podgrejala raspravu o uticaju VAR-a, FIFA i mogućim neujednačenim kriterijumima na Svetskom prvenstvu.

Balogun je tako od suspendovanog igrača postao ponovo dostupan za ključni duel, dok se ceo slučaj već naziva jednom od najvećih kontroverzi ovog Mundijala.