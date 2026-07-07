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3:10

Izmena u SAD

Jednu izmenu izvršio je selektor SAD Maurisio Poketino.

Umesto Seržinja Desta u igri je Đovani Rejna. SAD juri zaostatak, pa je promena u ofanzivnom delu tima sasvim očekivana.

3:09

Počelo je drugo poluvreme

2:57

Kraj prvog poluvremena

2:45

44' - Balogun promašio čistu šansu

Najbolji napadač SAD je šutirao sa ivice peterca, ali preko gola.

2:44

43' - Velika prilika za Belgiju

Mogli su Belgijanci već sada da praktično reše utakmicu.

Lukebakio je zahvatio lotpu iz slobodnog udarca, bio je sam na petercu, ali je šutirao pored gola. Ogromna prilika za "Crvene đavole".

2:33

33' - GOOOL! SAD - Belgija 1:2

Ma nisu prošla ni puna dva minuta, a Belgija ponovo vodi.

Drugi gol Šarla De Ketelara.

Nadskočio je čuvare i glavom sa peterca matirao Frisa. Sjajan centaršut sa leve strane je uputio Leandro Trosar.

2:31

31' - GOOOL! SAD - Belgija 1:1

Amerikanci su izjednačili praktično bez prave prilike.

Molik Tilman je iz slobodnog udarca psotigao gol za izjednačenje.

Ali je loptu skrenuo Hans Manaken, koji je zakačio loptu glavom i prevario svog golmana Tiboa Kurtou.

Prethodno je Balogun fauliran u situaciji kada je bežao od gola ka sredini terena.

2:26

23' - Pauza za osveženje i reklame

SAD nisu ništa prikazale do sada, nijedna krštena akcija domaćina.

2:21

21' - Prinudna izmena u Belgiji

Ammadu Onana zbog povrede ne može da nastavi meč.

Umesto njega u igri je Hans Vanaken.

Veliki udarac za "Crvene đavole".

2:09

9' - GOOOL! SAD - Belgija 0:1

Šarl De Ketelare sa svega tri metra ubacuje loptu u nebranjenu mrežu! Nije mu bilo teško da realizuje sjajnu akciju svog tima.

Nikolas Raskin mu je dodao loptu.

2:08

8' - Tilemans promašio loptu

Sjajna akcija Belgije po desnoj strani, lopta je stigla do Tilemansa u srce kaznenog prostora, ali je on promašio ceo fudbal u izglednoj situaciji.

2:02

2' - De Ketelare šutira u Frisa

Posle kornera De Ketelare je šutirao glavom, ali pravo u Frisa.

2:01

1' - Velika šansa za Belgiju

Kastanje je šutirao sa oko 20 metara, a golman SAD Fris je sjajnom paradom izbacio loptu u korner.

2:00

Počela je utakmica

Igra se na Lumen fildu kapaciteta 68.740 mesta.

1:57

Belgija bez vodećih na startu

Selektor Rudi Garsija odlučio se za prilično čudan početni sastav.

Nema Kevina de Brujnea, nema ni Žeremija Dokua. Možda je i očekivano što Romelu Lukaku nije starter.

U odnosu na prošli meč protiv Senegala nema ni Teatea i Vanakena

1:44

Kontroverza oko Baloguna

Uoči utakmice u Sijetlu najveća pažnja je posvećena slučaju Folarinu Balogunu.

Balogun je dobio direktan crveni karton na utakmici protiv Bosne i Hercegovine, što po fudbalskim pravilima znači automatsku suspenciju od najmanje jedne utakmice.

Međutim, Fifa je poništila crveni karton pod pritiskom predsednika SAD Donalta Trampa. Ovaj presedan je izazvao brojne reakcije, kako u samoj Belgiji, tako i širom fudbalskog sveta.

1:44

Nokaut faza



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1:38

Sastavi

SAD - BELGIJA

Stadion: Sijetl

Sudija: Adham Makhadmeh (Jordan)

SAD: Fris - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekini, Tilman - Pulišić, Balogun. Selektor: Maurisio Poketino.

BELGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanje, Ngoj - Tilemans, Raskin, Onana - Trosar, Lukebakio, De Ketelare. Selektor: Rudi Garsija.