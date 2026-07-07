SAD - BELGIJA: Crvene đavole poluvreme deli od četvrtfinala! Imaju li Amerikanci odgovor?
Fudbalske reprezentacije SAD i Belgije od dva časa po srpskom vremenu u Sijetlu igraju utakmicu osmine finala na Svetskom prvesntvu.
Pobednik ovog meča igraće u četvrtfinalu protiv Španije.
Izmena u SAD
Jednu izmenu izvršio je selektor SAD Maurisio Poketino.
Umesto Seržinja Desta u igri je Đovani Rejna. SAD juri zaostatak, pa je promena u ofanzivnom delu tima sasvim očekivana.
44' - Balogun promašio čistu šansu
Najbolji napadač SAD je šutirao sa ivice peterca, ali preko gola.
43' - Velika prilika za Belgiju
Mogli su Belgijanci već sada da praktično reše utakmicu.
Lukebakio je zahvatio lotpu iz slobodnog udarca, bio je sam na petercu, ali je šutirao pored gola. Ogromna prilika za "Crvene đavole".
33' - GOOOL! SAD - Belgija 1:2
Ma nisu prošla ni puna dva minuta, a Belgija ponovo vodi.
Drugi gol Šarla De Ketelara.
Nadskočio je čuvare i glavom sa peterca matirao Frisa. Sjajan centaršut sa leve strane je uputio Leandro Trosar.
31' - GOOOL! SAD - Belgija 1:1
Amerikanci su izjednačili praktično bez prave prilike.
Molik Tilman je iz slobodnog udarca psotigao gol za izjednačenje.
Ali je loptu skrenuo Hans Manaken, koji je zakačio loptu glavom i prevario svog golmana Tiboa Kurtou.
Prethodno je Balogun fauliran u situaciji kada je bežao od gola ka sredini terena.
23' - Pauza za osveženje i reklame
SAD nisu ništa prikazale do sada, nijedna krštena akcija domaćina.
21' - Prinudna izmena u Belgiji
Ammadu Onana zbog povrede ne može da nastavi meč.
Umesto njega u igri je Hans Vanaken.
Veliki udarac za "Crvene đavole".
9' - GOOOL! SAD - Belgija 0:1
Šarl De Ketelare sa svega tri metra ubacuje loptu u nebranjenu mrežu! Nije mu bilo teško da realizuje sjajnu akciju svog tima.
Nikolas Raskin mu je dodao loptu.
8' - Tilemans promašio loptu
Sjajna akcija Belgije po desnoj strani, lopta je stigla do Tilemansa u srce kaznenog prostora, ali je on promašio ceo fudbal u izglednoj situaciji.
1' - Velika šansa za Belgiju
Kastanje je šutirao sa oko 20 metara, a golman SAD Fris je sjajnom paradom izbacio loptu u korner.
Belgija bez vodećih na startu
Selektor Rudi Garsija odlučio se za prilično čudan početni sastav.
Nema Kevina de Brujnea, nema ni Žeremija Dokua. Možda je i očekivano što Romelu Lukaku nije starter.
U odnosu na prošli meč protiv Senegala nema ni Teatea i Vanakena
Kontroverza oko Baloguna
Uoči utakmice u Sijetlu najveća pažnja je posvećena slučaju Folarinu Balogunu.
Balogun je dobio direktan crveni karton na utakmici protiv Bosne i Hercegovine, što po fudbalskim pravilima znači automatsku suspenciju od najmanje jedne utakmice.
Međutim, Fifa je poništila crveni karton pod pritiskom predsednika SAD Donalta Trampa. Ovaj presedan je izazvao brojne reakcije, kako u samoj Belgiji, tako i širom fudbalskog sveta.
Nokaut faza
Cup tree provided by Sofascore
Sastavi
SAD - BELGIJA
Stadion: Sijetl
Sudija: Adham Makhadmeh (Jordan)
SAD: Fris - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekini, Tilman - Pulišić, Balogun. Selektor: Maurisio Poketino.
BELGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanje, Ngoj - Tilemans, Raskin, Onana - Trosar, Lukebakio, De Ketelare. Selektor: Rudi Garsija.