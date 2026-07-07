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3:59

Kraj utakmice

3:56

90+4' - GOOOL! SAD - Belgija 1:4

Romelu Lukaku! Njegov treći gol na Mundijalu. Ukupno 93. u dresu Belgije.

"Big rol" pogađa snažnim udarcem sa 10-tak metara iskosa sa desne strane. Ponovo je odbrana SAD napravila katastrofalnu grešku. Lukaku je oteo loptu i matirao golmana rivala.

3:54

Četiri minuta zaustavnog vremena

3:53

89' - Izmena u Belgiji

Aleksis Saleakers će završiti ovu utakmicu pošto je ušao umesto Leandra Trosara.

3:47

82' - Kurtoa brani šut Balogunu

Izašao je Folarin Balogun ispred golmana Belgije, ali je Tibo Kurtoa pokazao zašto je jedan od najcenjenijih golmana na svetu.

3:46

79' - SAD pojačava pritisak

Domaćin nema šta da izgubi.

Sebastijan Berhalter je šutirao sa ivice šesnaesterca, a lopta je za malo prošla pored stative.

3:36

72' - Izmena u SAD

Tiler Adams je završio ovu utakmicu, a priliku je dobio naapdač Rikardo Pepi. Nema više šta Poketino da čeka.

3:35

71' - Vreme za pauzu

Ostalo je 20-tak minuta do kraja, plus zaustavno vreme.

Trenutno deluje da SAD nema načina da se vrati u igru, ali da vidimo.

3:34

69' - Žuti za Tilmana

Strelac jedinog gola za SAD Malik Tilman zapisan je u beležnicu sudije iz Jordana.

3:33

67' - Dvostruka izmena u Belgiji

Raul Garsija je odlučio da pojača napad. Deluje nelogično pošto Belgija ima dva gola prednosti, ali svakako ne želi ništa da prepusti slučaju.

U igri su iskusni Romelu Lukaku i Žeremi Doku, dok su teren napustili strelac dva gola Šarl De Ketelare i Dodi Lukebakio.

3:22

59' - Izmena u SAD

Kristijan Pulišić je izašao iz igre, a ušao Sebastijan Berhalter.

3:20

57' - GOOOL! SAD - Belgija 1:3

Neviđena glupost golmana SAD Meta Frisa.

Fris je istrčao na jednu dugu loptu i stigao do nje pre De Ketelarea. Međutim, čuvar mreže se zbunio i umesto da je izbaci daleko u polje, praktično dodao loptu samo do Hansa Vanakena kome nije bilo teško da je ubaci u mrežu. Auuu, kakva je ovo greška.

Sa 33 godine i 316 dana Vanaken je postao najstariji strelac na Mundijalima u istoriji Belgije.

3:10

Izmena u SAD

Jednu izmenu izvršio je selektor SAD Maurisio Poketino.

Umesto Seržinja Desta u igri je Đovani Rejna. SAD juri zaostatak, pa je promena u ofanzivnom delu tima sasvim očekivana.

3:09

Počelo je drugo poluvreme

2:57

Kraj prvog poluvremena

2:45

44' - Balogun promašio čistu šansu

Najbolji napadač SAD je šutirao sa ivice peterca, ali preko gola.

2:44

43' - Velika prilika za Belgiju

Mogli su Belgijanci već sada da praktično reše utakmicu.

Lukebakio je zahvatio lotpu iz slobodnog udarca, bio je sam na petercu, ali je šutirao pored gola. Ogromna prilika za "Crvene đavole".

2:33

33' - GOOOL! SAD - Belgija 1:2

Ma nisu prošla ni puna dva minuta, a Belgija ponovo vodi.

Drugi gol Šarla De Ketelara.

Nadskočio je čuvare i glavom sa peterca matirao Frisa. Sjajan centaršut sa leve strane je uputio Leandro Trosar.

2:31

31' - GOOOL! SAD - Belgija 1:1

Amerikanci su izjednačili praktično bez prave prilike.

Molik Tilman je iz slobodnog udarca psotigao gol za izjednačenje.

Ali je loptu skrenuo Hans Manaken, koji je zakačio loptu glavom i prevario svog golmana Tiboa Kurtou.

Prethodno je Balogun fauliran u situaciji kada je bežao od gola ka sredini terena.

2:26

23' - Pauza za osveženje i reklame

SAD nisu ništa prikazale do sada, nijedna krštena akcija domaćina.

2:21

21' - Prinudna izmena u Belgiji

Ammadu Onana zbog povrede ne može da nastavi meč.

Umesto njega u igri je Hans Vanaken.

Veliki udarac za "Crvene đavole".

2:09

9' - GOOOL! SAD - Belgija 0:1

Šarl De Ketelare sa svega tri metra ubacuje loptu u nebranjenu mrežu! Nije mu bilo teško da realizuje sjajnu akciju svog tima.

Nikolas Raskin mu je dodao loptu.

2:08

8' - Tilemans promašio loptu

Sjajna akcija Belgije po desnoj strani, lopta je stigla do Tilemansa u srce kaznenog prostora, ali je on promašio ceo fudbal u izglednoj situaciji.

2:02

2' - De Ketelare šutira u Frisa

Posle kornera De Ketelare je šutirao glavom, ali pravo u Frisa.

2:01

1' - Velika šansa za Belgiju

Kastanje je šutirao sa oko 20 metara, a golman SAD Fris je sjajnom paradom izbacio loptu u korner.

2:00

Počela je utakmica

Igra se na Lumen fildu kapaciteta 68.740 mesta.

1:57

Belgija bez vodećih na startu

Selektor Rudi Garsija odlučio se za prilično čudan početni sastav.

Nema Kevina de Brujnea, nema ni Žeremija Dokua. Možda je i očekivano što Romelu Lukaku nije starter.

U odnosu na prošli meč protiv Senegala nema ni Teatea i Vanakena

1:44

Kontroverza oko Baloguna

Uoči utakmice u Sijetlu najveća pažnja je posvećena slučaju Folarinu Balogunu.

Balogun je dobio direktan crveni karton na utakmici protiv Bosne i Hercegovine, što po fudbalskim pravilima znači automatsku suspenciju od najmanje jedne utakmice.

Međutim, Fifa je poništila crveni karton pod pritiskom predsednika SAD Donalta Trampa. Ovaj presedan je izazvao brojne reakcije, kako u samoj Belgiji, tako i širom fudbalskog sveta.

1:44

Nokaut faza



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1:38

Sastavi

SAD - BELGIJA

Stadion: Sijetl

Sudija: Adham Makhadmeh (Jordan)

SAD: Fris - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekini, Tilman - Pulišić, Balogun. Selektor: Maurisio Poketino.

BELGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanje, Ngoj - Tilemans, Raskin, Onana - Trosar, Lukebakio, De Ketelare. Selektor: Rudi Garsija.