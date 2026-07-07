Fudbalska reprezentacija Belgije u jednoj od najkontroverznijih utakmica u istoriji Mundijala savladala je Sjedinjene Američke Države sa 3:1 (2:1).

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Belgija će u duelu za polufinale igrati protiv Španije u petak 10. jula od 21 čas.

"Crvene đavole" su do četvrtfinala odveli Šarl de Ketelare sa dva gola, u 9. i 33. minutu, i Hans Vanaken golom u 57. minutu.

Gol za domaćina postigao je Malik Tilman u 31. minutu.

Utakmica u Sijetlu ima predzvuk jedne od najkontroverznijih u istoriji Mundijala zbog dešavanja koji su prethodili, odnosno odluke Fifa da na pritisak predsednika SAD Donalda Trampa, poništi crveni karton domaćem fudbaleru Folarinu Balogunu.

Uprkos pobuni Belgije i velikog broja fudbalskih radnika širom sveta, odluka je ostala na snazi, pa je Balogu zaigrao od starta.

Međutim, to im nije pomoglo.

Belgija je povela već u 9. minutu golom Šarla de Ketelara. Napadač Belgije je sa svega 2-3 metra poslao loptu u mrežu.

Amerika je do izjednačenja došla praktično bez šansi. Tilman je u 31. minutu izveo slobodan udarac, loptu je u živom zidu zakačio Vanaken i prevario svog golmana Kurtou.

No, na odgovor Belgije se nije dugo čekalo. Samo dva minuta kasnije De Ketelare postiže drugi gol. Sjajno je reagovao na centaršut i glavom zakucao loptu pod prečku.

Možda bi SAD imale priliku za novo izjednačenje da golman Met Fris u 57. minutu nije napravio kardinalnu grešku. Istrčao je daleko van gola i umesto da ispuca loptu, spetljao se i dodao je do Hansa Vanakena koji je poslao u mrežu.