GUD BAJ AMERIKA! NE POMAŽU NI TRAMP NI FIFA: Belgijanci u najkontroverznijem meču na Mundijalu pokazali crveni karton domaćinu
Fudbalska reprezentacija Belgije u jednoj od najkontroverznijih utakmica u istoriji Mundijala savladala je Sjedinjene Američke Države sa 3:1 (2:1).
Belgija će u duelu za polufinale igrati protiv Španije u petak 10. jula od 21 čas.
"Crvene đavole" su do četvrtfinala odveli Šarl de Ketelare sa dva gola, u 9. i 33. minutu, i Hans Vanaken golom u 57. minutu.
Gol za domaćina postigao je Malik Tilman u 31. minutu.
Utakmica u Sijetlu ima predzvuk jedne od najkontroverznijih u istoriji Mundijala zbog dešavanja koji su prethodili, odnosno odluke Fifa da na pritisak predsednika SAD Donalda Trampa, poništi crveni karton domaćem fudbaleru Folarinu Balogunu.
Uprkos pobuni Belgije i velikog broja fudbalskih radnika širom sveta, odluka je ostala na snazi, pa je Balogu zaigrao od starta.
Međutim, to im nije pomoglo.
Belgija je povela već u 9. minutu golom Šarla de Ketelara. Napadač Belgije je sa svega 2-3 metra poslao loptu u mrežu.
Amerika je do izjednačenja došla praktično bez šansi. Tilman je u 31. minutu izveo slobodan udarac, loptu je u živom zidu zakačio Vanaken i prevario svog golmana Kurtou.
No, na odgovor Belgije se nije dugo čekalo. Samo dva minuta kasnije De Ketelare postiže drugi gol. Sjajno je reagovao na centaršut i glavom zakucao loptu pod prečku.
Možda bi SAD imale priliku za novo izjednačenje da golman Met Fris u 57. minutu nije napravio kardinalnu grešku. Istrčao je daleko van gola i umesto da ispuca loptu, spetljao se i dodao je do Hansa Vanakena koji je poslao u mrežu.
Kada je već sve bilo gotovo, Romelu Lukaku je u poslednjim sekundama povećao vođstvo, posle još jedne greške domaće odbrane.
90+4' - GOOOL! SAD - Belgija 1:4
Romelu Lukaku! Njegov treći gol na Mundijalu. Ukupno 93. u dresu Belgije.
"Big rol" pogađa snažnim udarcem sa 10-tak metara iskosa sa desne strane. Ponovo je odbrana SAD napravila katastrofalnu grešku. Lukaku je oteo loptu i matirao golmana rivala.
89' - Izmena u Belgiji
Aleksis Saleakers će završiti ovu utakmicu pošto je ušao umesto Leandra Trosara.
82' - Kurtoa brani šut Balogunu
Izašao je Folarin Balogun ispred golmana Belgije, ali je Tibo Kurtoa pokazao zašto je jedan od najcenjenijih golmana na svetu.
79' - SAD pojačava pritisak
Domaćin nema šta da izgubi.
Sebastijan Berhalter je šutirao sa ivice šesnaesterca, a lopta je za malo prošla pored stative.
72' - Izmena u SAD
Tiler Adams je završio ovu utakmicu, a priliku je dobio naapdač Rikardo Pepi. Nema više šta Poketino da čeka.
71' - Vreme za pauzu
Ostalo je 20-tak minuta do kraja, plus zaustavno vreme.
Trenutno deluje da SAD nema načina da se vrati u igru, ali da vidimo.
69' - Žuti za Tilmana
Strelac jedinog gola za SAD Malik Tilman zapisan je u beležnicu sudije iz Jordana.
67' - Dvostruka izmena u Belgiji
Raul Garsija je odlučio da pojača napad. Deluje nelogično pošto Belgija ima dva gola prednosti, ali svakako ne želi ništa da prepusti slučaju.
U igri su iskusni Romelu Lukaku i Žeremi Doku, dok su teren napustili strelac dva gola Šarl De Ketelare i Dodi Lukebakio.
57' - GOOOL! SAD - Belgija 1:3
Neviđena glupost golmana SAD Meta Frisa.
Fris je istrčao na jednu dugu loptu i stigao do nje pre De Ketelarea. Međutim, čuvar mreže se zbunio i umesto da je izbaci daleko u polje, praktično dodao loptu samo do Hansa Vanakena kome nije bilo teško da je ubaci u mrežu. Auuu, kakva je ovo greška.
Sa 33 godine i 316 dana Vanaken je postao najstariji strelac na Mundijalima u istoriji Belgije.
Izmena u SAD
Jednu izmenu izvršio je selektor SAD Maurisio Poketino.
Umesto Seržinja Desta u igri je Đovani Rejna. SAD juri zaostatak, pa je promena u ofanzivnom delu tima sasvim očekivana.
44' - Balogun promašio čistu šansu
Najbolji napadač SAD je šutirao sa ivice peterca, ali preko gola.
43' - Velika prilika za Belgiju
Mogli su Belgijanci već sada da praktično reše utakmicu.
Lukebakio je zahvatio lotpu iz slobodnog udarca, bio je sam na petercu, ali je šutirao pored gola. Ogromna prilika za "Crvene đavole".
33' - GOOOL! SAD - Belgija 1:2
Ma nisu prošla ni puna dva minuta, a Belgija ponovo vodi.
Drugi gol Šarla De Ketelara.
Nadskočio je čuvare i glavom sa peterca matirao Frisa. Sjajan centaršut sa leve strane je uputio Leandro Trosar.
31' - GOOOL! SAD - Belgija 1:1
Amerikanci su izjednačili praktično bez prave prilike.
Molik Tilman je iz slobodnog udarca psotigao gol za izjednačenje.
Ali je loptu skrenuo Hans Manaken, koji je zakačio loptu glavom i prevario svog golmana Tiboa Kurtou.
Prethodno je Balogun fauliran u situaciji kada je bežao od gola ka sredini terena.
23' - Pauza za osveženje i reklame
SAD nisu ništa prikazale do sada, nijedna krštena akcija domaćina.
21' - Prinudna izmena u Belgiji
Ammadu Onana zbog povrede ne može da nastavi meč.
Umesto njega u igri je Hans Vanaken.
Veliki udarac za "Crvene đavole".
9' - GOOOL! SAD - Belgija 0:1
Šarl De Ketelare sa svega tri metra ubacuje loptu u nebranjenu mrežu! Nije mu bilo teško da realizuje sjajnu akciju svog tima.
Nikolas Raskin mu je dodao loptu.
8' - Tilemans promašio loptu
Sjajna akcija Belgije po desnoj strani, lopta je stigla do Tilemansa u srce kaznenog prostora, ali je on promašio ceo fudbal u izglednoj situaciji.
1' - Velika šansa za Belgiju
Kastanje je šutirao sa oko 20 metara, a golman SAD Fris je sjajnom paradom izbacio loptu u korner.
Belgija bez vodećih na startu
Selektor Rudi Garsija odlučio se za prilično čudan početni sastav.
Nema Kevina de Brujnea, nema ni Žeremija Dokua. Možda je i očekivano što Romelu Lukaku nije starter.
U odnosu na prošli meč protiv Senegala nema ni Teatea i Vanakena
Kontroverza oko Baloguna
Uoči utakmice u Sijetlu najveća pažnja je posvećena slučaju Folarinu Balogunu.
Balogun je dobio direktan crveni karton na utakmici protiv Bosne i Hercegovine, što po fudbalskim pravilima znači automatsku suspenciju od najmanje jedne utakmice.
Međutim, Fifa je poništila crveni karton pod pritiskom predsednika SAD Donalta Trampa. Ovaj presedan je izazvao brojne reakcije, kako u samoj Belgiji, tako i širom fudbalskog sveta.
Nokaut faza
Cup tree provided by Sofascore
Sastavi
SAD - BELGIJA
Stadion: Sijetl
Sudija: Adham Makhadmeh (Jordan)
SAD: Fris - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekini, Tilman - Pulišić, Balogun. Selektor: Maurisio Poketino.
BELGIJA: Kurtoa - Mehele, De Kujper, Kastanje, Ngoj - Tilemans, Raskin, Onana - Trosar, Lukebakio, De Ketelare. Selektor: Rudi Garsija.