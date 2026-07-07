Da li je sudija Leteksije spasio Argentinu poništavanjem gola Egipta? Pročitajte sve detalje o kontroverznoj situaciji na Mundijalu.
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KRAĐA ILI PRAVDA? O ovome će se tek pričati! Da li je sudija pomogao Argentini ili pokrao Egipat? Procenite sami...(VIDEO)
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Argentina je bila na konopcima sredinom drugog poluvremena, kada je Ziko pogodio i Egiptu doneo 2:0 u osmini finala Mundijala, ali...
Pre gola, prema proceni VAR-a i kasnije sudije Leteksijea, Egipćani su faulirali ispred svog gola Martineza, nakon čega je došlo do razvoja akcije i gola Zika.
Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia
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Procenjeno je da je Martinez fauliran, pa je tako gol Egipta bio poništen.
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