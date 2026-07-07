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Bila je Argentina u nokdaunu, gubila 2:0 do 80. minutu, a onda je svetski šampion vaskrsao i vratio se protiv Egipta!

Prvo je Leo Mesi asistirao za Romera, da bi samo tri minuta kasnije i sam pogodio za erupciju "gaučosa" na stadionu Atlanti!

Totalni preokret doneo je u drugom minutu nadoknade Enco Fernandez za totalni haos!

Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport