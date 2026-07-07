Argentina se vratila iz nokdauna protiv Egipta zahvaljujući Mesiju, koji je asistirao i postigao gol. Pogledajte kako su 'gaučosi' vaskrsli!
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NIKAD NE POTCENJUJ SRCE ŠAMPIONA! Argentina ustala "iz groba" i vaskrsla protiv Faraona - ludi preokret kakav se ne pamti! (VIDEO)
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Bila je Argentina u nokdaunu, gubila 2:0 do 80. minutu, a onda je svetski šampion vaskrsao i vratio se protiv Egipta!
Prvo je Leo Mesi asistirao za Romera, da bi samo tri minuta kasnije i sam pogodio za erupciju "gaučosa" na stadionu Atlanti!
Totalni preokret doneo je u drugom minutu nadoknade Enco Fernandez za totalni haos!
Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia
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