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Fudbaleri Argentine su u nestvarnoj utakmici savladali Egipat posle velikog preokreta rezultatom 3:2 i plasirali se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

"Gaučosi" su tako ostali u igri za odbranu trofeja koji su podigli u Kataru pre četiri godine.

Ponovo je Leo Mesi bio čovek odluke. Iako je promašio penal u prvom poluvremenu u nastavku je golom za 1:2 pokrenuo lavinu i najavio ludnicu koje je usledila.

Ujedno, upisao je svoje ime, po ko zna koji put, u fubalske almanahe.

Naime, Mesi je golom protiv Egipta nastavio neverovatnu seriju na Mundijalima - na poslednjih devet utakmica na svetskim prvenstvima bio je strelac!

Ova neverovatna serija je krenula još u Kataru od meča Australije (gol), nastavila se protiv Holandije i Hrvatske (po gol na oba meča), zatim i protiv Francuske u finalu kada je dva puta pogodio mrežu.

Na aktuelnom turniru pogađao je u svakom meču: protiv Alžira (het-trik), Austrije (dva gola), Jordana, Zelenortskih Ostrva i na kraju protiv Egipta

Trenutno je prvi strelac aktuelnog Mundijala sa osam pogodaka, ispred Mbapea i Halanda koji ga prate sa sedam.