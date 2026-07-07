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1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Pogotke za Egipat postigli su Ibrahim u 15. i Ziko u 67. minutu.

Preokret i pobedu Argentini doneli su Romero u 79. Leo Mesi u u 83. i Enco Fernandez u drugom minutu nadoknade igre.

Argentina će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz meča Kolumbija - Švajcarska (22).

Malo je reći da su Argentinci bili u transu posle nestvarne pobede.

Igrač utakmice je 15. put na Mundijalima Lionel Mesi, ali je Enco posle meča hvalio duh ekipe.

"Čeznuo sam za tim golom oko tri godine, još od Svetskog prvenstva u Kataru. Mogućnost da doživim ovakve trenutke, iskreno, hvala Bogu, privilegovan sam. I želim da istaknem svoje saigrače - imamo fenomenalnu grupu, grupu koja nikada ne odustaje bez obzira na teškoće i nedaće. Uvek smo zajedno, imako nesalomiv duh. Hvala mojim saigračima, stručnom štabu i svima koji nas ovde bodre i svim Argentincima kod kuće u Argentini. Pa, još jedan korak napred", rekao je Enco za sajt FIFA.

Selektor Lionel Skaloni je bio u takvom emotivnom pražnjenju da za sajt FIFA nije mogao da pronađe reči.

"Ne mogu da podignem pogled, žao mi je. Trenutno sam stvarno emotivan. Kakva grupa igrača, čoveče. To je to, moram da idem", rekao je Skaloni.