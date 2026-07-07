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Reprezentacija Švajcarske neće moći da računa na ofanzivnog vezistu Džona Manzambija u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv Kolumbije, saopštio je danas Fudbalski savez Švajcarske.

Švajcarska - Alžir Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dvadesetogodišnji Manzambi, koji je na dosadašnjem toku turnira postigao tri gola i zabeležio dve asistencije, povredio je koleno na treningu u ponedeljak i zbog kontuzije neće biti u konkurenciji za meč.

Pored njega, selektor Švajcarske neće moći da računa ni na vezistu Mihaela Ajbišera, koji zbog povreda mišića takođe propušta duel sa Kolumbijom.

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Slavlje Argentine Izvor: Arena 1 Premium