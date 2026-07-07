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Fudbaler Egipta Mostafa Ziko nije krio razočaranje nakon dramatične eliminacije svoje reprezentacije od Argentine u osmini finala Svetskog prvenstva. Egipat je imao prednost od 2:0 i bio nadomak plasmana u četvrtfinale, ali je Argentina napravila veliki preokret i slavila sa 3:2 golom u 93. minutu.

Posle utakmice, Ziko je oštro kritikovao glavnog sudiju Fransoa Leteksijea, optuživši ga za pristrasno suđenje.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

„Bili smo sjajni protiv aktuelnih svetskih prvaka, ali sudija Fransoa Leteksije definitivno je bio pristrasan od početka utakmice“, izjavio je Ziko.

Egipatski reprezentativac smatra da je arbitar tokom celog meča donosio odluke na štetu njegove ekipe.

„Konstantno je pokušavao da nas zaustavi, želeo je da nas ućutka na terenu“, rekao je on.

Ziko je potom nastavio sa kritikama, ističući da je sudija svojim odlukama uticao na ishod susreta.

„Sudija je bio nepravedan, nepravedan, nepravedan. Uništio je trud čitave nacije. Bog mi je dovoljan, on je najbolji zaštitnik, on sve pamti. Hteli smo da ih učinimo srećnim, ali nismo mogli. Nije bilo do nas, već do moćnika“, poručio je vidno uznemireni egipatski fudbaler.

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