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Prema podacima američke televizijske mreže, utakmicu je pratilo oko 30 miliona gledalaca. Belgija je u ponedeljak u Sijetlu slavila 4:1 i plasirala se u četvrtfinale, izbacivši poslednjeg od tri domaćina turnira.

SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Gledanost je u jednom trenutku dostigla vrhunac od više od 36,8 miliona gledalaca između 21.15 i 21.30 časova po istočnoameričkom vremenu.

Prethodni rekord držala je utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine odigrana prošle nedelje, koju je prema podacima Foksa pratilo 26,4 miliona ljudi.

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