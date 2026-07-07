Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije postavila je novi rekord kao najgledaniji fudbalski prenos u istoriji televizije u SAD, saopštio je danas "Fox Corporation".
MUNDIJAL 2026
UTAKMICA U SIJETLU UŠLA U ISTORIJU: Meč Belgija - SAD oborio rekord gledanosti fudbala u istoriji američke televizije
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Prema podacima američke televizijske mreže, utakmicu je pratilo oko 30 miliona gledalaca. Belgija je u ponedeljak u Sijetlu slavila 4:1 i plasirala se u četvrtfinale, izbacivši poslednjeg od tri domaćina turnira.
SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia
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Gledanost je u jednom trenutku dostigla vrhunac od više od 36,8 miliona gledalaca između 21.15 i 21.30 časova po istočnoameričkom vremenu.
Prethodni rekord držala je utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine odigrana prošle nedelje, koju je prema podacima Foksa pratilo 26,4 miliona ljudi.
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