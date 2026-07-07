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Argentina je posle nestvarnog preokreta savladala Egipat rezultatom 3:2.

Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Pogotke za Egipat postigli su Ibrahim u 15. i Ziko u 67. minutu.

Preokret i pobedu Argentini doneli su Romero u 79. Leo Mesi u u 83. i Enco Fernandez u drugom minutu nadoknade igre.

Argentina će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz meča Kolumbija - Švajcarska koji je na programu od 22 časa.

Lionel Mesi oborio je mnoge rekorde na ovom Mundijalu, a uspeo je i jedan negativni

Mesi je postao jedini fudbaler koji je na istom Mundijalu promašio dva penala. I ne samo to, sa četiri promašena jedanaesterca na Svetskim prvenstvima se učvrstio kao negativni rekorder.

Iza sebe je ostavio Asamou Đana sa dva promašena penala, a realizacija od 50 posto je vrlo razočaravajuća za Mesija. Naime, od ukupno osam – realizovao je samo četiri. Mašio je 2018. godine protiv Islanda, 2022. protiv Poljske i na tekućem Mundijalu je bio neprecizan u duelima sa Austrijom i Egiptom.

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Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium