On je kao iz topa rekao da je utakmica bila nameštena kako bi Argentina pobedila!

- Reći ću ono što mi je na umu bez obzira na posledice. Ovo je očigledno bila nameštena utakmica i ceo svet je to video. I želim da kažem još jednu stvar – ako toliko žele da Argentina pobedi, zašto onda uopšte pozivati ostale da učestvuju - zagrmeo je Hasan!