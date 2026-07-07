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Selektor Egipta Hossam Hassan nije mogao da sakrije ogorčenje posle dramatičnog poraza od Argentine (3:2) u osmini finala Mundijala.

On je kao iz topa rekao da je utakmica bila nameštena kako bi Argentina pobedila!

Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

- Reći ću ono što mi je na umu bez obzira na posledice. Ovo je očigledno bila nameštena utakmica i ceo svet je to video. I želim da kažem još jednu stvar – ako toliko žele da Argentina pobedi, zašto onda uopšte pozivati ostale da učestvuju - zagrmeo je Hasan!

Njegove reči sigurno će izazvati veliku pažnju fudbalske javnosti, naročito posle meča koji je već izazvao brojne polemike zbog nekoliko spornih sudijskih odluka i burnih reakcija iz egipatskog tabora.

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Slavlje Argentine Izvor: Arena 1 Premium