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1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Pogotke za Egipat postigli su Ibrahim u 15. i Ziko u 67. minutu.

Preokret i pobedu Argentini doneli su Romero u 79. Leo Mesi u u 83. i Enco Fernandez u drugom minutu nadoknade igre.

Argentina će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz meča Kolumbija - Švajcarska koji je na programu od 22 časa.

Mnogo prašine se diglo posle ovog meča, a Egipćani su besni na sudu Leteksjea, a oglasio se i Mohamed Salah.

Kapiten Egipta posebno je govorio o situaciji u kojoj je tražio penal, ali je sudija Fransoa Leteksije samo odmahnuo rukom.

"Rekao sam mu da se vrati i pogleda snimak, jer je to bio čist penal, ali je samo odmahnuo rukom i rekao: 'Ne, to nije faul'".

Salah je potom istakao da je, prema njegovom mišljenju, upravo sličan kontakt doveo do poništenog drugog gola Egipta.

"Ironično, to je bio potpuno isti tip duela zbog kojeg nam je poništen drugi gol. U tom trenutku sam znao da smo izgubili utakmicu zbog sudije. Tu ne možete ništa. Da je suđenje bilo pošteno, pobedili bismo"., nema dilemu Salah.