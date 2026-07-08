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Posle odigranih mečeva osmine finala poznati su svi parovi četvrtfinala Mundijala 2026.

Raspored četvrtfinala:

Trka za najboljeg strelca na Svetskom prvenstvu Foto: Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

9. jul – Francuska – Maroko (22.00)
10. jul – Španija – Belgija (21.00)
11. jul – Norveška – Engleska (23.00)
12. jul – Argentina – Švajcarska (03.00)

Francuska je do četvrtfinala stigla pobedom nad Paragvajem (1:0), Maroko je ubedljivo eliminisao Kanadu (3:0), Španija je izbacila Portugal (1:0). Belgija je deklasirala Sjedinjene Američke Države (4:1), Norveška je priredila veliko iznenađenje pobedom nad Brazilom (2:1).

Engleska je savladala Meksiko (3:2), dok je Argentina posle preokreta eliminisala Egipat rezultatom 3:2. Švajcarci su uspeli da nakon 0:0 posle 120 minuta slave posle penala sa 4:3 protiv Kolumbije.

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Slavlje Argentine Izvor: Arena 1 Premium