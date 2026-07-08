SPEKTAKL JE ZAGARANTOVAN! Mundijal ulazi u paklenu završnicu: Poznati parovi i raspored četvrtfinala - čekaju nas mečevi od kojih zastaje dah!
Mundijal ulazi u najuzbudljiviju fazu!
Posle posle prave drame u osmini finala poznato je kojih osam reprezentacija nastavlja pohod na svetski tron, a četvrtfinale donosi okršaje od kojih zastaje dah.
Najviše pažnje privlači okršaj Francuske i Maroka, dok će pravi evropski derbi odigrati Španija i Belgija. Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u duelima Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske.
Do četvrtfinala Francuska je stigla pobedom nad Paragvajem (1:0), dok je Maroko priredio veliko iznenađenje i eliminisao Kanadu ubedljivim rezultatom 3:0.
Španija je u osmini finala bila bolja od Portugala (1:0), dok je Belgija demonstrirala silu protiv Sjedinjenih Američkih Država i slavila sa 4:1.
Norveška je nastavila bajku trijumfom nad Brazilom (2:1), dok je Engleska posle velike borbe izbacila Meksiko rezultatom 3:2.
Argentina je u spektakularnom meču savladala Egipat sa 3:2, a poslednji učesnik četvrtfinala postala je Švajcarska, koja je posle boljeg izvođenja penala eliminisala Kolumbiju nakon 0:0.
PAROVI ČETVRTFINALA
ČETVRTAK, 9. JUL
Francuska – Maroko (22.00)
PETAK, 10. JUL
Španija – Belgija (21.00)
SUBOTA, 11. JUL
Norveška – Engleska (23.00)
NEDELJA, 12. JUL
Argentina – Švajcarska (03.00)
Ulog je ogroman – pobednici ovih duela izboriće plasman u polufinale.