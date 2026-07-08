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Mundijal ulazi u najuzbudljiviju fazu!

Posle posle prave drame u osmini finala poznato je kojih osam reprezentacija nastavlja pohod na svetski tron, a četvrtfinale donosi okršaje od kojih zastaje dah.

Najviše pažnje privlači okršaj Francuske i Maroka, dok će pravi evropski derbi odigrati Španija i Belgija. Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u duelima Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske.

Do četvrtfinala Francuska je stigla pobedom nad Paragvajem (1:0), dok je Maroko priredio veliko iznenađenje i eliminisao Kanadu ubedljivim rezultatom 3:0.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Španija je u osmini finala bila bolja od Portugala (1:0), dok je Belgija demonstrirala silu protiv Sjedinjenih Američkih Država i slavila sa 4:1.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Norveška je nastavila bajku trijumfom nad Brazilom (2:1), dok je Engleska posle velike borbe izbacila Meksiko rezultatom 3:2.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Argentina je u spektakularnom meču savladala Egipat sa 3:2, a poslednji učesnik četvrtfinala postala je Švajcarska, koja je posle boljeg izvođenja penala eliminisala Kolumbiju nakon 0:0.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

PAROVI ČETVRTFINALA

ČETVRTAK, 9. JUL

Francuska – Maroko (22.00)

PETAK, 10. JUL

Španija – Belgija (21.00)

SUBOTA, 11. JUL

Norveška – Engleska (23.00)

NEDELJA, 12. JUL

Argentina – Švajcarska (03.00)

Ulog je ogroman – pobednici ovih duela izboriće plasman u polufinale.