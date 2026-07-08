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Pored velike drame i borbe za plasman u četvrtfinale Mundijala, duel Švajcarske i Kolumbije obeležio je i jedan detalj koji je momentalno privukao pažnju ljubitelja fudbala u Srbiji.

Švajcarska je posle boljeg izvođenja penala slavila rezultatom 4:3, pošto je posle 120 minuta igre bilo 0:0, a junak evropske selekcije bio je golman Gregor Kobel, koji je odbranio ključni udarac Džonu Ernandezu u četvrtoj seriji.

1/7 Vidi galeriju Kolumbija Švajcarska Mundijal 2026 Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramos / Getty images / Profimedia

Ipak, upravo tokom izvođenja penala dogodila se scena o kojoj se mnogo priča.

Kada je kapiten Švajcarske Granit Džaka krenuo ka beloj tački, iza gola se među navijačima Kolumbije pojavila se zastava Srbije. Srpska trobojka vijorila se u trenutku dok je vezista uzimao zalet, što su mnogi protumačili kao pokušaj da se dodatno izvrši pritisak na fudbalera koji je godinama u centru pažnje zbog svog porekla i ranijih političkih kontroverzi.

Da li je zastava bila deo unapred smišljene provokacije ili samo potez pojedinaca sa tribina, nije poznato. Jasno je jedino da Džaku taj prizor nije poremetio.

Kapiten Švajcarske hladnokrvno je pogodio sa bele tačke, a njegova reprezentacija na kraju je izborila plasman među osam najboljih selekcija sveta.

Švajcarce u četvrtfinalu očekuje veliki okršaj sa Argentinom, dok je za Kolumbiju Mundijal završen posle velike borbe i dramatične penal-serije.