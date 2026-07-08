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Svetsko prvenstvo 2026. dobilo je novu kontroverzu!

FIFA je pokrenula istragu zbog navodnog rasističkog incidenta čija je žrtva bio jedan od najpopularnijih internet kreatora na planeti – "IShowSpeed".

Incident se dogodio tokom utakmice Argentine i Zelenortskih Ostrva, kada je američki strimer Darren Džejson Votkins Junior, poznat kao "IShowSpeed", pratio meč sa tribina. On je tom prilikom nosio dres Zelenortskih Ostrva, a kamere sa njegovog prenosa zabeležile su neprijatnu situaciju sa jednim navijačem.

U snimku koji se proširio društvenim mrežama čuje se kako "Speed" reaguje na ono što mu je dobacivano, dok je FIFA nakon pregledanja dostupnog materijala odlučila da pokrene istragu.

Krovna svetska fudbalska organizacija nije ostala nema.

„FIFA snažno osuđuje rasizam, mržnju i diskriminaciju u svim oblicima. Takvom ponašanju nema mesta u fudbalu, na Svetskom prvenstvu ili bilo gde u društvu“, navodi se u saopštenju FIFA.

IShowSpeed, čije je pravo ime Darren Votkins Junior, jedna je od najvećih zvezda digitalnog sveta. Amerikanac ima desetine miliona pratilaca na društvenim mrežama i tokom Mundijala privukao je ogromnu pažnju svojim javljanjima sa utakmica.

Popularni strimer poznat je po energičnim reakcijama, a njegovo pojavljivanje na stadionima širom sveta postalo je prava atrakcija. Međutim, ovaj put njegovo ime se našlo u centru pažnje zbog incidenta koji je izazvao veliku buru.

FIFA sada analizira snimke i okolnosti događaja, a javnost čeka epilog istrage i eventualne sankcije ukoliko se utvrdi odgovornost.

Mundijal je doneo mnogo fudbalskih spektakala, ali nova kontroverza ponovo je otvorila pitanje rasizma i ponašanja navijača na najvećoj sportskoj sceni sveta.