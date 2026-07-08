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Kakva drama u borbi za četvrtfinale Svetskog prvenstva!

Švajcarska je poslednja izborila plasman među osam najboljih selekcija sveta, pošto je posle dramatične penal serije eliminisala sjajnu Kolumbiju.

1/7 Vidi galeriju Kolumbija Švajcarska Mundijal 2026 Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramos / Getty images / Profimedia

Posle 120 minuta velike borbe u Vankuveru nije bilo golova, pa je odluka pala sa bele tačke. U pravom fudbalskom ruletu više sreće i koncentracije imali su Švajcarci, koji su slavili rezultatom 4:3 i zakazali četvrtfinalni okršaj sa Argentinom.

Kolumbija je imala svoje šanse tokom utakmice, ali nije uspela da pronađe put do mreže. Kada je meč stigao do penala, drama je dostigla vrhunac.

Veliki tragičar Kolumbijaca bio je Davinson Sančez, čiji je udarac završio na prečki, dok je golman Švajcarske Gregor Kobel postao junak kada je zaustavio penal Huana Kamila Ernandeza.

Ni Švajcarci nisu bili bez greške - Manuel Akanđi je promašio penal, ali to nije bilo dovoljno da ih zaustavi na putu ka narednoj rundi.

Na kraju je slavila Švajcarska, koja sada čeka veliki okršaj sa Argentinom u četvrtfinalu Mundijala.

A kako je izgledala prava drama sa bele tačke - pogledajte u snimku penal serije koja je odlučila putnika među osam najboljih.