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Prava fudbalska drama viđena je na Mundijalu!

Argentina je posle velikog preokreta savladala Egipat, ali u taboru Faraona nije bilo ni trunke zadovoljstva - naprotiv, usledile su teške optužbe i žestoke reakcije.

Egipat je imao sve u svojim rukama, vodio je 2:0 sve do 79. minuta, ali je aktuelni svetski šampion napravio neverovatan preokret. Kristijan Romero je smanjio prednost, a onda je Lionel Mesi u 83. minutu izjednačio, da bi Enco Fernandes u drugom minutu sudijske nadoknade doneo Argentini pobedu.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Ipak, ključni trenutak koji je razbesneo Egipćane dogodio se upravo kod pobedonosnog gola. Faraoni su smatrali da je pre toga napravljen prekršaj i nisu mogli da veruju što VAR nije reagovao.

Na klupi Egipta nastao je potpuni haos, a selektor Husem Hasan nije uspeo da sakrije bes. Vidno iznerviran, gestikulirao je prema Lionelu Mesiju, a sudija Fransoa Leteksje ubrzo je morao da podeli nekoliko žutih kartona igračima i članovima stručnog štaba.

Posle meča, selektor Egipta nije štedeo reči. U intervjuu za medije optužio je sudiju da je doneo odluke koje su uticale na ishod utakmice.

„Ono što sam rekao sudiji bilo je: ‘Ovo je nepravedno.’ Rekao sam da možda nosi neki ožiljak ili ima nešto da krije. Ako neko pokušava nešto da sakrije, često u tome ne uspe. U svakom slučaju, kada završim sa ovim, neću pogledati više nijednu utakmicu ovog turnira“, rekao je Husem Hasan.

On je istakao da smatra da je njegova ekipa bila bolji rival od aktuelnog svetskog prvaka.

„Izgledali smo bolje od aktuelnih prvaka, bili smo bolji u svemu, ali na rezultat su uticali unutrašnji faktori na terenu i spoljni faktori van njega. Možda su želeli da zadrže svetskog prvaka u takmičenju. Možda su želeli da Mesi ostane u igri. U fudbalu ponekad postoje spoljni faktori koji prevazilaze tehničke aspekte. Svetski prvak dobio je podršku na svim nivoima“, dodao je selektor Egipta.

1/5 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Egipta - Husem Hasan Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Buda Mendes / Getty images / Profimedia

Argentina je tako izbegla šokantnu eliminaciju, ali je posle utakmice ostala velika bura. Dok Argentinci slave još jedan veliki preokret, Egipćani tvrde da nisu izgubili samo od rivala na terenu.