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Kapiten fudbalske reprezentacije ŠvajcarskeGranit Džaka izjavio je danas da je njegova ekipa ponosna na pobedu nad selekcijom Kolumbije i plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

"Svi, od stručnog štaba pa do poslednjeg igrača, možemo biti ponosni na ono što smo postigli", naveo je Džaka, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je noćas u osmini finala, u Vankuveru posle boljeg izvođenja penala pobedila selekciju Kolumbije 4:3, nakon što je posle regularnog dela meča i produžetaka rezultat bio nerešen 0:0.

1/7 Vidi galeriju Kolumbija Švajcarska Mundijal 2026 Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramos / Getty images / Profimedia

Džaka je rekao da smatra da je ova generacija švajcarskih fudbalera "posebna", kao i da se dugo čekalo na ovakvu ekipu.

"Nas, iskusnije igrače, mlađi podstiču na napredak, a istovremeno moramo da budemo primer drugima, kako svakog dana, tako i na svakoj utakmici. Naravno, trudimo se da prenesemo svoje iskustvo, ali pre svega i mentalitet koji nam govori da je, čak i kao maloj naciji, sve moguće na ovom nivou, u elitnom fudbalu", kazao je kapiten reprezentacije Švajcarske.

Reprezentacija Švajcarske će u četvrtfinalu, u Kanzas Sitiju igrati protiv selekcije Argentine.