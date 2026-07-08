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Selektor fudbalske reprezentacije Švajcarske Murat Jakin izjavio je da se utakmica osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Kolumbije odvijala "tačno onako" kako je njegova ekipa i želela, kao i da je njegov tim do pobede u tom duelu došao i uz malo sreće.

"Mislim da ne želite da čujete moj plan za utakmicu, ali sve se odvijalo tačno onako kako smo želeli. A na kraju, to je ono što je važno", naveo je Jakin, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je noćas u osmini finala, u Vankuveru posle boljeg izvođenja penala pobedila selekciju Kolumbije 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela meča i produžetaka bio 0:0.

1/7 Vidi galeriju Kolumbija Švajcarska Mundijal 2026 Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramos / Getty images / Profimedia

"Na početku nam je bilo potrebno iskustvo. Bio nam je potreban pravi mentalitet. Zatim smo u drugom poluvremenu izvršili izmenu koja nam je donela još veću kontrolu, posebno u posedu lopte. Kako je utakmica odmicala, uspeli smo i da uvedemo igrače koje smo želeli za izvođenje penala. Uvek imate plan. Kada se na kraju sve ostvari, zadovoljstvo je još veće. Naravno, danas smo imali i malo sreće, a i to je deo fudbala", dodao je Jakin.

Reprezentacija Švajcarske će u četvrtfinalu, u Kanzas Sitiju igrati protiv selekcije Argentine.

Beta