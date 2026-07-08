PLAN JE USPEO! Jakin otkrio kako je Švajcarska stigla do četvrtfinala Mundijala: Sve se odvijalo tačno onako kako smo želeli!
Selektor fudbalske reprezentacije Švajcarske Murat Jakin izjavio je da se utakmica osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Kolumbije odvijala "tačno onako" kako je njegova ekipa i želela, kao i da je njegov tim do pobede u tom duelu došao i uz malo sreće.
"Mislim da ne želite da čujete moj plan za utakmicu, ali sve se odvijalo tačno onako kako smo želeli. A na kraju, to je ono što je važno", naveo je Jakin, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).
Reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je noćas u osmini finala, u Vankuveru posle boljeg izvođenja penala pobedila selekciju Kolumbije 4:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela meča i produžetaka bio 0:0.
"Na početku nam je bilo potrebno iskustvo. Bio nam je potreban pravi mentalitet. Zatim smo u drugom poluvremenu izvršili izmenu koja nam je donela još veću kontrolu, posebno u posedu lopte. Kako je utakmica odmicala, uspeli smo i da uvedemo igrače koje smo želeli za izvođenje penala. Uvek imate plan. Kada se na kraju sve ostvari, zadovoljstvo je još veće. Naravno, danas smo imali i malo sreće, a i to je deo fudbala", dodao je Jakin.
Reprezentacija Švajcarske će u četvrtfinalu, u Kanzas Sitiju igrati protiv selekcije Argentine.
Beta