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Selektor fudbalske reprezentacije Kolumbije Nestor Lorenco izjavio je danas da, uprkos porazu, nema zamerke na igru svoje ekipe u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Švajcarske.

"Nema šta da se kritikuje", naveo je Lorenco, a preneo El Kolumbijano.

Reprezentacija Kolumbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je noćas u osmini finala, u Vankuveru posle penala izgubila od selekcije Švajcarske 3:4, nakon što je rezultat posle regularnog dela meča i produžetaka bio 0:0.

1/7 Vidi galeriju Kolumbija Švajcarska Mundijal 2026 Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramos / Getty images / Profimedia

"Mislim da smo danas imali 17 šuteva ka golu. To je mnogo, zaista mnogo, a to što ih nismo pretvorili u golove ima svoje posledice. ;Ono što me zanima jeste da ekipa igra dobro i da stvara šanse. ;To su igrači koji postižu golove u svojim ligama, oni su najbolji strelci lige. Ponekad lopta uđe u mrežu, a ponekad ne. Ovo Svetsko prvenstvo je pokazalo impresivan kvalitet golmana", rekao je Lorenco.

Lorenco se zahvalio kolumbijskim navijačima koji su bodrili njegovu ekipu na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

"Hvala svima koji su uložili trud i pridružili se snu koji smo sami stvarali", kazao je selektor reprezentacije Kolumbije.