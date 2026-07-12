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Norveški fudbaler Erling Haland rekao je da mu je ovogodišnje Svetsko prvenstvo promenilo život i da je reprezentacija sada među glavnim svetskim ekipama, posle eliminacije u četvrtfinalu.

"Ovo je bilo ludo putovanje", rekao je Haland posle utakmice protiv Engleske.

Fudbalska reprezentacija Norveške nije danas uspela da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju izgubila od Engleske posle produžetaka 1:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

1/7 Vidi galeriju Erling Haland na meču Norveška - Engleska Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Na Hard Rok stadionu Norveška je povela u 36. minutu golom Andresa Šelderupa, a zatim je dvostruki strelac bio Džud Belingem, golovima u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 93. minutu.

Haland je bio gotovo neprimetan u današnjoj utakmici i izašao je iz igre po završetku prvog produžetka. Imao je ukupno dva šuta, od kojih jedan u okvir gola.

Fudbaler Mančester sitija je jedna od najvećih zvezda ovogodišnjeg turnira u SAD, Kanadi i Meksiku, na kome je postigao sedam golova u četiri utakmice.

"Mislim da mi je ovo promenilo život, da budem iskren", naveo je Haland.

Po završetku utakmice ostao je na terenu da se pozdravi sa engleskim igračima ali i norveškim navijačima, nakon što je državni tim postigao najbolji rezultat na svetskim prvenstvima.

"Mislim da smo Norvešku ucrtali na fudbalsku mapu", rekao je Haland.

Šta se sve dešavalo na meču Norveška - Engleska?

Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...

Fudbalska reprezentacija Engleske četvrti put u istoriji se plasirala u polufinale na Svetskim prvenstvima. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku u Majamiju rezultatom 2:1 (1:1, 1:1).

"Gordi albion" će u polufinalu 15. jula igrati protiv Argentine koja je savladala Švajcarsku, takođe posle produžetaka.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Heroj Engleske bio je Džud Belingem, dvostruki strelac u 45+2. minutu i u trećem minutu prvog produžetka.

Norveška je povela u 36. minutu golom Andreasa Šjelderupa.

Šjelderup je postigao spektakularan pogodak. I dalje je nejasno da li je hteo da centrira ili šutira, ali je lopta preletela preko golmana Pikforda i zabila se u mrežu. Sudija Kleman Turpan je proveravao situaciju putem VAR tehnologije, kako bi proverio da li je na početku akcije napravljen prekršaj nad Harijem Kejnom.

Engleska je izjednačila u drugom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu. Anderson dodao je loptu do Entonija Gordona, on je dobro pronašao Belingema, koji je došao pred gol pred gol i u padu iskosa da leve strane poslao loptu u dalji ugao. Belingem je uleteo između trojive igrača Norveške i postigao gol. Međutim, oko ovog gola biće mnogo priče. Norvežani su se bunili da je lopta pogodila kabel koji drži kameru iznad terena pre akcije Engleza, a prilikom ispucavanja golmana Nilanda. U tom slučaju sudija je morao da poništi pogodak.

U četvrtom minutu nadoknade vremena zbog ofsajda je poništen gol Kejna.

U 57. minutu ponšten je gol norveškog igrača Torbjorna Hegema, pošto je Haland, pre nego što je izveden korner, napravio prekršaj na Andersonu. Norveška je ponovila korner, a Engleska je uspela da se odbrani.

Konačan rezultat je postigao Belingem u 93. minutu posle velikog kiksa Nilanda. Golman Norveške je kratko odbio loptu posle šuta Morgana Rodžersa, a na nju je naleteo Belingem i ubacio je u mrežu.

1/8 Vidi galeriju Džud Belingem na meču protiv Norveške Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

U 99. minutu dosuđen je jedanaesterac za Englesku posle starta Boba nad Spensom, ali je posle VAR provere sudija poništio svoju odluku.

Na kraju prvog produžetka iz igre je izašao Haland.

Engleska je do kraja sačuvala prednost i u polufinalu u sredu od 21 čas u Atlanti igraće protiv Argentine.

Oglasio se i selektor Norveške

Selektor fudbalske reprezentacije Norveške Stole Solbaken rekao je da je ponosan na igru svoje ekipe na Svetskom prvenstvu, ali da mu je žao igrača zbog poraza od Engleske u četvrtfinalnoj utakmici.

"Igrali smo na najvišem nivou, a sitnice nisu bile na našoj strani. Ali takav je život i sada nam je potrebno malo predaha. Poraz... Tako je, kako je. Ovo je sam ;vrh svetskog fudbala. Imali smo nekoliko problema na početku, prvih 20 minuta, ali zaista moram da pohvalim momke", rekao je Solbaken za norvešku televiziju TV2, pa se osvrnuo i na spornu situaciju kod prvog gola Engleske:

Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

"Ne sećam se... danas je bilo mnogo spornih situacija. Gledali smo ih tokom čitavog Svetskog prvenstva i takve stvari se jednostavno dešavaju. Engleskoj želimo mnogo sreće u nastavku".

Solbaken je rekao da je ekipa imala podršku cele Norveške i da je opravdala očekivanja.

"Upravo sam na to najponosniji. Rekli smo da ćemo podići nivo igre kada stignemo na Svetsko prvenstvo posle sjajnih kvalifikacija i uspeli smo u tome. Momci su to ostvarili. Zajedno smo ovde već šest i po nedelja. Mislim da nikome nije bilo dosadno ni jednog trenutka", naveo je on.

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