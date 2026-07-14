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Dijego Maradona mlađi, sin pokojne argentinske legende Dijega Maradone, opisao je polufinalni susret Svetskog prvenstva protiv Engleske u sredu kao "poseban događaj" za svoje sunarodnike i nikako "običnu utakmicu".

1/6 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: Hakan AkgÃ¼n / AFP / Profimedia, Eurokinissi / Zuma Press / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Branilac titule u sredu od 21 čas po srpskom vremenu u Atlanti pokušaće da napravi korak više ka osvajanju četvrte titule prvaka sveta. Sa druge strane stajaće selekcija koja želi tačno 60 godina kasnije da osvoji svoju drugu "boginju".

"Moj tata to ne bi video kao normalnu utakmicu, kao samo još jednu utakmicu. Možemo da kažemo mnogo toga, ali to ne bi bila obična utakmica, niti će biti normalna", rekao je Maradonin naslednik za špansku "Marku".

Maradona mlađi se osvrnuo na ogorčeno rivalstvo koje postoji između Argentine i Engleske i koje prevazilazi sport.

Detaljnije o ovome možete da pročitate u psoebnom tekstu.

"Za sve Argentince i Maradonine navijače, ovo će biti poseban događaj. To je događaj koji će nas podsetiti na sve što je vezano za Malvine i svu našu braću koja su tamo poginula, a zatim i na ono što se dogodilo mom ocu 1986. godine. Moj stari je pobedio u istorijskoj utakmici i od tada ništa nije bilo normalno protiv Engleske.

Argentina i Engleska se nisu sastajale još od 2005. godine, kada je "Gordi albion" slavio u prijateljskoj utakmici sa 3:2.

"Ovo nikada neće biti normalna utakmica, a ova će posebno biti teška za naš nacionalni tim. Istina je da Engleska igra dobro, ali pazite, moraju da se suoče i pobede svetske šampione. Biće teško za oba tima".

Dijego mlađi ne krije da mnogo voli Lionela Mesija, koji na terenu ide stopama Maradone.

"Istina je da nikada nisam imao priliku da upoznam Mesija, ali ga nosim u srcu, kao i svi Argentinci. On zaslužuje da ponovi titulu. Leo je najbolji među ljudima... jer se moj "matori" ne može porediti ni sa kim na ovoj zemlji, on je bio vanzemaljac fudbala. Ali, Leo zaslužuje sve. Imam mnogo ljubavi prema njemu, on je kapiten moje reprezentacije. Mnogo ga poštujem i nadam se da će mu Bog dati priliku da igra još jedno finale... i da ga osvoji, naravno."