DŽUD BELINGEM OTVORIO DUŠU - DO DETALJA JE OTKRIO SVE O HAOSU SA MESIJEM: "Razgovarali smo o... Siguran sam da će svi od toga napraviti veliku priču!"
Fantastičnim preokretom u samoj završnici, fudbaleri Argentine savladali su Englesku sa 2:1 i plasirali se u veliko finale Svetskog prvenstva, iako su sve do 85. minuta bili u rezultatskom deficitu. Pored neverovatne borbe na terenu, ovaj duel doneo je i ogroman naboj strasti, a u centru pažnje našao se direktan okršaj Lionela Mesija i Džuda Belingema.
Odmah po završetku meča, na društvenim mrežama je osvanuo video-snimak koji je podigao veliku prašinu. Na njemu se jasno vidi kako je prva zvezda Engleske i Real Madrida, Džud Belingem, s leđa i bez lopte udario po potiljku argentinskog defanzivca Valentina Barka, u momentu dok su popularni "Gaučosi" proslavljali trijumf.
Tenzičnih momenata bilo je i tokom same igre. Dok je Engleska imala minimalnu prednost od 1:0 i dok je sve išlo "kao po loju", mlađani engleski vezista je na sve načine pokušavao da isprovocira Mesija. Ipak, situacija se ubrzo okrenula u potpuno drugom smeru za "Gordi albion".
Odmah nakon poslednjeg zvižduka, Belingem i Mesi ponovo su se našli jedan naspram drugog, a engleski superstar je kasnije medijima detaljno objasnio šta se zapravo dogodilo:
- Razgovarali smo o jednom prekršaju, zapravo. Nije bilo ništa loše. Siguran sam da će svi od toga napraviti veliku priču, ali stvarno nije bilo ništa posebno. Mislio sam da je ranije bio prekršaj nad našim igračem, a on mi je rekao: "A što je s onim na meni?" Odgovorio sam mu: "Dovoljno si snažan da to izdržiš!" ako me razumete. Pokušao sam malo da ga poremetim tada u toku meča, da ga isprovociram, ali nije pomoglo. Kada mi je prišao na kraju mislio sam da će mi reći sve i svašta, a on mi je uputio reči hvale i pdrške i čestitao na sjajnoj borbi. To samo pokazuje kakav je čovek i naravno, igrač. Iako sam na strani koja je izgubila i to jako boli, privilegija je igrati protiv jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Za Lea Mesija, samo veliko poštovanje i ništa sem toga - rekao je Džud Belingem.
Podsećanja radi, plasman Argentincima u samu završnicu Mundijala doneli su Enco Fernandes i Lautaro Martinez svojim pogocima u samom finišu susreta.
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