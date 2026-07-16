- Razgovarali smo o jednom prekršaju, zapravo. Nije bilo ništa loše. Siguran sam da će svi od toga napraviti veliku priču, ali stvarno nije bilo ništa posebno. Mislio sam da je ranije bio prekršaj nad našim igračem, a on mi je rekao: "A što je s onim na meni?" Odgovorio sam mu: "Dovoljno si snažan da to izdržiš!" ako me razumete. Pokušao sam malo da ga poremetim tada u toku meča, da ga isprovociram, ali nije pomoglo. Kada mi je prišao na kraju mislio sam da će mi reći sve i svašta, a on mi je uputio reči hvale i pdrške i čestitao na sjajnoj borbi. To samo pokazuje kakav je čovek i naravno, igrač. Iako sam na strani koja je izgubila i to jako boli, privilegija je igrati protiv jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Za Lea Mesija, samo veliko poštovanje i ništa sem toga - rekao je Džud Belingem.