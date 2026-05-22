VANDREDNO I HITNO SAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE! Ovako stoje stvari nakon debakla od Partizana!
Predsednik Skupštine Sportskog društva Crvena zvezdaStojan Vujko, obratio se javnosti putem pisma i izrazio je veliku podršku za košarkaški klub, koji je izgubio u polufinalu od ekipe Partizana.
Otvoreno je stao uz kompletan klub sa Malog Kalemegdana i poslao poruku svim navijačima crveno-belih:
- Dragi Zvezdaši, za našu armiju navijača u koje ubrajam i sve one koji vole i podržavaju crveno-bele boje, sve nas od jedne do 101 godine, Crvena zvezda je mnogo više od kluba. Zvezda je porodica i emocija koja se prenosi generacijama.
Kada ti je Crvena zvezda u genima i kada su generacije tvoje porodice branile crveno-bele boje i na terenu, ali i ostavile glas na tribinama, ta podrška prestaje da bude obična, ona postaje porodično nasleđe i dužnost.
Upravo tako, vernost klubu i u trenucima kada se nađemo i u turbulentnim vremenima, to je ono što odlikuje prave Zvezdaše, jer verni Zvezdaši se prepoznaju i po tome što su uz svoj tim i kada je najteže.
U trenucima velikih izazova kao što je ovaj, kroz koji Košarkaški klub Crvena zvezda trenutno prolazi, upravo je ta bezuslovna podrška svih nas koji volimo crveno-bele boje i živimo za naš voljeni tim, ono što igračima daje snagu da nastave i ostave srce na terenu.
Podrška svih koji vole crveno-bele boje znači samo jedno a to je da je Zvezda večna upravo zbog ljudi koji za nju žive svakog dana.
Podržimo naš Košarkaši klub, našu Crvenu zvezdu i budimo uz naše košarkaše, stručni štab i rukovodstvo kluba. Želim da istaknem da pružam svu podršku predsedniku KK Crvena zvezda Željku Drčeliću, čoveku koji je bezbroj puta dokazao koliko iskreno voli klub i crveno-bele boje - zaršava svoje pismo Vujko.
