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Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.

Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Posebno je bio cenjen zbog detaljnog poznavanja košarke, analitičkog pristupa i emotivnog načina komentarisanja utakmica. Pored prenosa, poznat je i po košarkaškim emisijama i podkastima u kojima analizira NBA, Evroligu i regionalnu košarku.

Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za čitav Balkan koji je pratio košarku.

Kurir sport / Blic