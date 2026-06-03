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Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

 Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.

Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".

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Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Posebno je bio cenjen zbog detaljnog poznavanja košarke, analitičkog pristupa i emotivnog načina komentarisanja utakmica. Pored prenosa, poznat je i po košarkaškim emisijama i podkastima u kojima analizira NBA, Evroligu i regionalnu košarku.

Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za čitav Balkan koji je pratio košarku.

Kurir sport / Blic

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